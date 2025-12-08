Capturan a abusador sexual en serie en Usme: llevaba a sus víctimas al Parque Entrenubes

El capturado abordaba a mujeres entre los 16 y 25 años, amenazándolas con armas cortopunzantes o de fuego. Foto: Policía de Bogotá

La Sijín de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, capturaron a un señalado violador en serie en Usme. Se trata de alias ‘El Zarco’ de 29 años, quien sería el autor de al menos siete abusos sexuales en la localidad.

Tras 11 meses de investigación y gracias a la denuncia de las víctimas, los investigadores, mediante labores de campo, reconocimiento fotográfico, entrevistas, recolección y análisis de material probatorio, así como la toma y análisis de muestras por parte de Medicina Legal, permitieron que un juez librara orden de captura.

Durante el procedimiento, las autoridades indicaron que este sujeto trató de engañar a los uniformados, identificándose con datos de terceras personas, pero al momento de la consulta de antecedentes, presentaba registros judiciales por violencia intrafamiliar y hurto, cumpliendo incluso una condena en centro carcelario.

Los casos

De acuerdo con el trabajo investigativo de la Policía Judicial y Fiscalía, alias ‘El Zarco’ abordaba a mujeres entre los 16 y 25 años, utilizando armas cortopunzantes o de fuego para intimidarlas. Posteriormente, las trasladaba a zonas boscosas del Parque Entrenubes, donde las agredía físicamente, abusaba sexualmente de ellas y hurtaba sus pertenencias antes de huir del lugar.

En un primer caso, ocurrido el 1 de junio de este año, una adolescente de 16 años paseaba a su mascota en el parque cuando fue abordada por el señalado abusador, quien la intimidó con arma blanca y la trasladó a un lugar apartado donde fue víctima del ataque sexual.

Tan solo 15 días después, el señalado violador irrumpió en una vivienda en el barrio El Polígono (Usme) donde intimidó a tres jóvenes hermanas con arma blanca y las abusó.

Alias ‘El Zarco’ fue puesto a disposición de la Fiscalía e imputado por los delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y en concurso heterogéneo con hurto calificado.

Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento preventivo en centro carcelario mientras transcurre el proceso penal en su contra.

De acuerdo con datos revelados por la Personería de Bogotá, en lo corrido de este año se han registrado 7.793 casos de delitos sexuales; 20 mujeres víctimas de feminicidio; y 42.716 casos de violencia intrafamiliar en el último año, con un incremento del 16.7% afectando principalmente a mujeres, niñas y niños.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá resaltan que han sido capturadas 22 personas en flagrancia por el delito de acceso carnal violento y 59 mediante orden judicial.

