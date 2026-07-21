Capturan a cabecillas de zona del Tren de Aragua: operaban desde un pagadiario

Seis presuntos integrantes del "Tren de Aragua" fueron capturados por extorsión, homicidio y desaparición forzada. Foto: Policía Nacional

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Las autoridades dieron un nuevo golpe al grupo delincuencial organizado, Tren de Aragua. En coordinación entre el Gaula de la Policía y la Fiscalía, desplegaron capacidades operativas en Bogotá y Bucaramanga que dejaron como resultado seis presuntos integrantes capturados.

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Tras nueve meses de investigación, las autoridades realizaron allanamientos simultáneos, donde fueron capturados alias “Cojo”, señalado cabecilla criminal en el sector de la calle 38, en Kennedy; alias “Mateo” y “Breke”, presuntos jefes de zona en Chapinero y Bellavista; “Kevin”, sería el encargado de recaudar el dinero de las exigencias. Asimismo, alias “Juan” y “Reinel”, ejecutarían los atentados sicariales relacionados con ajuste de cuentas, control territorial y el cobro de extorsiones.

De acuerdo con la investigación, los capturados delinquían especialmente en sectores como la calle 38, Bellavista, Patio Bonito, Corabastos y el parque Llano Grande. En estas zonas, presuntamente desarrollaban actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, extorsiones, homicidios, desaparición forzada y el sicariato.

La investigación permitió establecer que cuando las víctimas se negaban a pagar las extorsiones, los integrantes de esta estructura llegaban hasta los establecimientos comerciales para perpetrar violentos asaltos, varios de ellos registrados por cámaras de seguridad. De igual manera, presuntamente ejecutaban atentados contra integrantes de otras estructuras criminales y difundían los hechos con el propósito de generar intimidación y fortalecer su control territorial.

“Las labores investigativas permitieron establecer que un inmueble tipo pagadiario, ubicado en la localidad de Kennedy y conocido como La Pesebrera, era utilizado como centro de operaciones para planear y coordinar las actividades criminales”, detalló el Gaula de la Policía.

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Los seis presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado “Tren de Aragua” deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio y desaparición forzada.

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