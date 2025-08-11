Capturan a delincuentes que secuestraron a familia en Silvania, Cundinamarca

Los delincuentes exigían la suma de 25 millones de pesos a cambio de la libertad de las víctimas a quienes mantuvieron retenidas por cinco horas. Foto: Policía de Cundinamarca.

Una familia fue secuestrada por dos delincuentes que al parecer se hicieron pasar como integrantes del Clan del Golfo usando prendas privativas del Ejército Nacional. Según la Policía de Cundinamarca, el hecho se dio cuando las víctimas y su hijo fueron amenazadas con armas de largo alcance en su finca ubicada en zona rural del municipio de Silvania.

La víctima relató que los sujetos los amarraron, golpearon e insultaron, exigiéndoles $25 millones para ser liberados. “Nos llevaron a varios lugares y luego a Fusagasugá. Allá nos dijeron que iban a sacar el dinero de nuestras tarjetas”.

Fue entonces que en una de las llamadas extorsivas a familiares, denunciaron ante el Gaula el hecho delictivo, logrando a través del celular rastrear su ubicación y rescatarlos.

Los secuestradores huyeron del lugar y fueron capturados en una vivienda del municipio donde les incautaron dos armas de fuego tipo escopeta, la indumentaria militar utilizada para cometer el ilícito y dinero en efectivo.

Es de anotar que los capturados presentan un prontuario criminal considerable, con antecedentes judiciales por delitos de alto impacto como homicidio, fabricación y porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, receptación y estafa.

