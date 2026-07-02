Obras de Transmilenio en Soacha: eliminarán semáforos y agilizarán la Autopista Sur

Las obras del paso deprimido de 3M y del puente de la calle 22 ya alcanzan un avance general del 75 % en Soacha. Foto: Gobernación de Cundinamarca

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Las obras de las fases II y III de la extensión de la troncal de Transmilenio en Soacha alcanzaron un avance del 75 %, informó la Gobernación de Cundinamarca. El proyecto incluye dos de las intervenciones más esperadas por los usuarios de la Autopista Sur: el paso deprimido del sector 3M y el nuevo puente vehicular de la calle 22.

De acuerdo con la administración departamental, ambas estructuras permitirán eliminar los cruces semaforizados que actualmente generan congestión sobre este corredor y facilitarán el tránsito continuo entre Bogotá y Soacha.

“Con el deprimido de 3M eliminaremos los semáforos que frenan la movilidad de Soacha y se garantizará tránsito continuo sobre la Autopista Sur”, aseguró el gobernador Jorge Emilio Rey.

El paso deprimido de 3M

En el sector de 3M avanza la construcción de un paso deprimido que conectará las comunas 2 y 6 de Soacha y permitirá el paso ininterrumpido de los vehículos que circulan entre Bogotá y Girardot, incluidos los buses articulados de Transmilenio.

La estructura tendrá 70 metros de longitud, estará soportada por 156 pilotes de 25 metros de profundidad, contará con dos muros de contención de más de siete metros de altura y dos glorietas que facilitarán las conexiones con la Autopista Sur.

Actualmente se construye el primero de los tres módulos previstos para esta infraestructura, una metodología que ha permitido mantener habilitado el tránsito mientras avanzan las obras.

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Avanza el puente de la calle 22

En paralelo, continúa la construcción del nuevo puente vehicular de la calle 22, que conectará el centro de Soacha con la Autopista Sur en sentido Girardot-Bogotá y reemplazará otro de los cruces semaforizados más congestionados del municipio.

Durante esta etapa se adelanta la instalación de vigas de hasta 49 metros de longitud y 92 toneladas de peso, mediante grúas telescópicas con capacidad superior a las 200 toneladas.

El puente tendrá cerca de 430 metros de longitud, dos carriles de circulación y permitirá mejorar la capacidad operacional del corredor.

Beneficiará a más de 400.000 personas

Según la Gobernación, una vez concluyan las fases II y III de la troncal de TransMilenio, más de 400.000 personas que diariamente se movilizan entre Soacha y Bogotá se verán beneficiadas con menores tiempos de desplazamiento y una operación más eficiente del sistema.

El proyecto contempla la construcción de 4,4 kilómetros de nueva troncal, seis estaciones, cuatro puentes peatonales, dos puentes vehiculares y un paso deprimido, además de obras ambientales como la siembra de más de 3.000 árboles, iluminación LED y reutilización de materiales.

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