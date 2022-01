Capturan a hombre que abusó sexualmente y mató a enfermera en Bogotá

(Imagen de referencia) De acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad, durante 2021 se reportaron cerca de 340 casos de delitos sexuales en Bogotá, Foto: Archivo Policía de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció la captura de uno de las personas más buscadas por delitos sexuales en el país, quien sería el presunto responsable de violación sexual de al menos 5 mujeres en Bogotá. Entre las víctimas está una enfermera que, en su camino al trabajo en el sur de Bogotá, fue abordada por el agresor, quien al parecer abusó sexualmente de ella y posteriormente la asesinó.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto, conocido como alias “Romaña”, cometía los delitos en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, y luego escapaba hacía Quibdó, en el departamento del Chocó, donde intentaba evadir a las autoridades.

El modus operandi del agresor, de acuerdo a un investigador de la Sijin, consistía en amenazar con un arma de fuego a las víctimas, llevarlas a una zona boscosa y remota donde las abusaba sexualmente.

“Me amenazó de muerte con un arma diciéndome que me quitara la ropa y le dije que no. Botó el arma y me sujetó del cuello, queriéndome ahorcar. Después de eso me arranca la ropa con el arma en la boca y después me agrede”, narró su última víctima, quien logró salir viva a pesar de que le disparara en varias ocasiones.

Según las autoridades el homicidio de la enfermera se volvió clave para lograr la captura del sujeto, ya que quedó registrado en cámaras de seguridad el momento previo en que el hombre sale de los matorrales para perseguir a la víctima.

“Luego del acto huye hacia la ciudad de Quibdó y allí es capturado por parte de los investigadores, en coordinación con la seccional de investigación de ambas unidades. Lo tenemos referenciado en cuatros casos más de investigación que tienen que ver con estos delitos”, aseguró el comandante de la Policía de Bogotá, el Brigadier General, Eliecer Camacho.

Por su parte, de acuerdo a las autoridades, en Quibdó hay otro grupo de mujeres que también denuncian haber sido víctimas del capturado. En ese sentido, la Policía no descarta que la cifra de las posibles víctimas del sujeto podría superar la decena.

Conforme a cifras de la Secretaría de Seguridad, durante 2021 de los cerca de 340 casos de delitos sexuales que se reportaron en Bogotá, el 81,7% de las víctimas eran mujeres.

