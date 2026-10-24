De acuerdo con el reporte de las autoridades, el señalado utilizaba una…

El procedimiento se desarrolló en la estación Bicentenario, luego de que el personal de seguridad alertara a los uniformados del Grupo de Transporte Masivo de la Policía Nacional sobre lo que estaba ocurriendo dentro del vehículo.

Un nuevo caso de hurto contra la infraestructura de TransMilenio se registró en Bogotá. Un hombre de 37 años fue capturado en flagrancia cuando, presuntamente, intentaba desvalijar parte de un bus articulado que se encontraba prestando servicio.

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Capturan a hombre que desvalijaba un bus de Transmilenio en plena operación

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el señalado utilizaba una cuchilla tipo bisturí para desprender y hurtar piezas de aluminio ubicadas en los fuelles del articulado, es decir, en la estructura flexible que conecta las secciones del bus y permite su movimiento.

La intervención se realizó en coordinación con la Dirección Técnica de Seguridad de TransMilenio S. A., cuyos equipos participaron en la atención de la novedad.

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Tras atender el llamado, los policías sorprendieron al hombre mientras presuntamente retiraba los elementos y procedieron a capturarlo por el delito de hurto.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, que deberá definir su situación judicial.

Más de 1.500 capturas de Transmilenio durante 2026

A propósito de este procedimiento, la Policía Nacional informó que, en lo corrido de 2026, el Grupo de Transporte Masivo ha realizado 1.568 capturas en flagrancia por diferentes delitos en el sistema.

Esta cifra corresponde al conjunto de procedimientos adelantados por las autoridades y no exclusivamente a casos de hurto de piezas o daños contra los vehículos.

Finalmente, la institución reiteró el llamado a los usuarios para que reporten oportunamente cualquier actividad sospechosa dentro de las estaciones y los buses del sistema, a través de la línea de emergencias 123.

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