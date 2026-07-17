Embargos en la mira: Hacienda contactará a 151.270 contribuyentes

La estrategia busca que los contribuyentes se pongan al día antes de que avancen los procesos de cobro y posibles embargos. Foto: Cortesía Air-e

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Secretaría Distrital de Hacienda iniciará una nueva jornada para recuperar cartera vencida en Bogotá. En total, contactará a 151.270 contribuyentes que mantienen deudas tributarias de vigencias anteriores a 2025, las cuales superan los COP 147.000 millones.

La entidad explicó que la estrategia busca que los ciudadanos se pongan al día antes de que avancen los procesos de cobro coactivo, que pueden derivar en medidas como el embargo de cuentas bancarias o bienes.

Los contribuyentes recibirán notificaciones por correo electrónico, mensajes de texto, WhatsApp y correspondencia física. En ellas encontrarán la información para consultar sus obligaciones, pagar a través de la plataforma Pagos Bogotá o solicitar un acuerdo de pago.

Lea más: Concejal del Pacto Histórico denunció amenazas de muerte por redes sociales

“Invitamos a los contribuyentes que tienen obligaciones tributarias pendientes de vigencias anteriores a 2025 a ponerse al día con Bogotá. Cumplir con los impuestos evita embargos y fortalece las finanzas del Distrito para seguir financiando obras, programas sociales y servicios”, señaló Luis Fernando Granados, director de Cobro de la Secretaría de Hacienda.

Las mayores deudas corresponden al impuesto de vehículos, con una cartera superior a $65.592 millones. Le siguen el impuesto predial, con $44.952 millones; el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), con $24.152 millones; el ReteICA, con $10.527 millones; y la delineación urbana, con $2.559 millones.

La campaña también cobija obligaciones por sanciones, azar y espectáculos, información exógena y publicidad exterior visual, entre otros conceptos.

La Secretaría de Hacienda recordó que no solicita consignaciones a cuentas personales ni pagos por canales diferentes a los oficiales. Además, indicó que todas las comunicaciones incluirán mecanismos de verificación, como un código QR, para confirmar su autenticidad.

Lea más: Tras mantenimiento, reactivan los dos hornos crematorios del Cementerio del Sur

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.