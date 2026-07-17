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Tras mantenimiento, reactivan los dos hornos crematorios del Cementerio del Sur

Con la puesta en marcha de los equipos, el Distrito recupera capacidad para atender la demanda de cremaciones y ofrecer el servicio de manera continua, las 24 horas del día.

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Redacción Bogotá
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17 de julio de 2026 - 07:36 p. m.
Aspecto externo del Cementerio Distrital del Sur
Aspecto externo del Cementerio Distrital del Sur
Foto: El Espectador - José Vargas
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Los dos hornos crematorios del Cementerio del Sur volvieron a entrar en funcionamiento luego de culminar un mantenimiento integral adelantado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

Según la entidad, las labores incluyeron intervenciones técnicas en los equipos y en el sistema de monitoreo continuo de emisiones, con el fin de asegurar una operación eficiente, segura y en cumplimiento de las normas ambientales.

Una vez finalizaron los trabajos, la UAESP entregó los hornos al concesionario Inversiones Montesacro S.A.S., encargado de operar el servicio en el cementerio distrital.

“Con la reactivación de estos dos hornos fortalecemos la capacidad operativa de los Cementerios Distritales y garantizamos a la ciudadanía un servicio continuo, seguro y ajustado a los más altos estándares técnicos y ambientales”, afirmó Armando Ojeda, director de la UAESP.

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Operarán las 24 horas

Los hornos cuentan con permisos vigentes de emisiones atmosféricas otorgados por la Secretaría Distrital de Ambiente y podrán operar de manera continua, las 24 horas del día.

La UAESP aseguró que su puesta en marcha permitirá ampliar la capacidad de atención de los cementerios distritales y responder de manera oportuna a la demanda de cremaciones en la ciudad.

Por su parte, Anderson Tavera, gerente de Inversiones Montesacro S.A.S., señaló que recibieron los equipos plenamente habilitados para prestar el servicio de forma permanente.

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