Capturan a hombre y aprehenden a dos menores tras violento hurto a restaurante en Bosa

En una escena que, por fortuna, no se saldó con impunidad, autoridades de la Estación de Policía de Bosa interceptaron y capturaron a un hombre de 23 años y aprehendieron a dos menores de 15 y 17 después de un violento hurto a un restaurante en el sur de Bogotá.

Los hechos ocurrieron cuando los presuntos responsables ingresaron de manera violenta a un establecimiento de comida en la localidad de Bosa, portando un arma traumática y amedrentando a las personas que se encontraban allí.

En medio del forcejeo por evitar el asalto a su negocio, el administrador del restaurante resultó herido mientras los delincuentes continuaban extrayendo los objetos de valor en el comercio.

Luego de hurtar varios elementos, el individuo y los dos menores de edad intentaron huir en un vehículo; pero un grupo de uniformados que se encontraba en una patrulla estacionada en cercanías del lugar, fue alertado por la ciudadanía.

Al recibir la señal de auxilio, los policías desplegaron un plan candado y lograron interceptar a los tres sospechosos pocas cuadras más adelante para neutralizarlos y realizar el respectivo proceso de identificación y requisa.

En el procedimiento, la Policía recuperó el arma traumática y los objetos hurtados. Posteriormente, tanto el capturado como los menores aprehendidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para responder por los delitos de hurto y lesiones personales.

Robos en Bogotá y Bosa

Aunque este caso impacta por su violencia, el contexto general de seguridad en la capital muestra cifras oficiales que ayudan a dimensionar el fenómeno delictivo. En este sentido, según datos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, durante 2025 en toda la ciudad se reportaron 7.526 casos de hurto a comercio, una cifra significativa que además representó una reducción del 31 % frente a 2024.

En cuanto a la localidad de Bosa, las autoridades reportaron que en 2025 se capturaron 1.550 personas por diferentes delitos y se incautaron 89 armas de fuego, gracias a los operativos preventivos y de vigilancia adelantados.

