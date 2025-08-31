Proponen la creación de un escuadrón de tránsito para ciclorrutas

Pese a que el proyecto de ley que permite el tránsito de estos vehículos fue aprobado, se instalaron las señales. Foto: Secretaría de Movilidad

La normativa que autoriza el uso de las ciclorrutas por parte de usuarios de patinetas eléctricas y vehículos similares que no excedan los 1.000 W ya lleva un mes de haber sido aprobada por el Congreso. En Bogotá, donde se encuentra la red de ciclorrutas más grande del país, con 600 kilómetros habilitados, la aplicación de esta normativa ha supuesto un reto para las autoridades de tránsito.

Aunque la Secretaría de Movilidad ha movilizado funcionarios a las ciclorrutas para controlar el flujo de estos nuevos vehículos, lo cierto es que la capacidad operativa se queda corta para el número de usuarios en vía y los tramos de ciclorrutas a cubrir.

Frente a esto, desde el Concejo de Bogotá, se radicó un proyecto de acuerdo para la creación de un escuadrón especial de tránsito, el cual estaría exclusivamente dedicado a la fiscalización de las ciclorrutas en la ciudad.

Juan David Quintero, autor de la iniciativa, explica que el objeto central del proyecto es establecer lineamientos para estrategias que protejan a los actores viales más vulnerables en la red de ciclorrutas. Esto incluye, además del escuadrón, el aumento y mejora de los viajes en bicicleta, así como promover el uso de ciclorrutas por niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y la ciudadanía en general.

“La propuesta surge ante una problemática creciente: peatones, bicitaxis, vendedores ambulantes, motos a combustión, ciclomotores, motos eléctricas e incluso ciclistas que utilizan de manera indebida la ciclorruta”, apostilló el cabildante.

Quintero sustentó la propuesta en normas nacionales como la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), la Ley 1811 de 2016 (incentivos para el uso de la bicicleta) y la Ley 2251 de 2022 (Ley Julián Esteban sobre seguridad vial).

Una vez radicado el proyecto, deberá surtir los debates necesarios para su aprobación: el primero, en la comisión de Gobierno, y el segundo, en plenaria, donde los 44 concejales votarán si lo aprueban o no.

Movilidad sostenible en Bogotá

Es difícil saber cuántas personas usan patineta eléctrica para movilizarse por Bogotá, pero son pocas las calles donde no se divise al menos a alguien usando este medio de transporte sostenible. Una aproximación está diluida en la última Encuesta de Movilidad (2023), que incluyó medios de transporte alternativos.

El documento dice que de los 12 millones de viajes que se hacen a diario en Bogotá 880.000 son en bicicleta y 53.658 en otros medios como patineta y motocarro. Con base en las ventas publicadas por proveedores de estos vehículos como Sky Motion y Minca Electric, en la capital podrían circular mínimo 8.000 patinetas.

Estas cifras dan cuenta de un fenómeno de movilidad en expansión que, pese a su popularidad, afronta dificultades de seguridad, infraestructura y siniestralidad.

De ahí, que desde el Congreso, el senador Julio Alberto Elías formulara el proyecto de ley 219 de 2024 —que posteriormente fue aprobado y firmado por el presidente— para regular la circulación y promover el uso de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, como alternativas de movilidad sostenible.

Aunque el proyecto no cayó bien en el Distrito, a las autoridades de tránsito capitalinas no les quedó de otra que aunar esfuerzos para aplicar la norma en las ciclorrutas de la ciudad a través de controles y señalización.

