Capturan a joven en Ciudad Bolívar que intentó huir con paquetes de droga

Con apoyo del Halcón fue capturado Foto: Policía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el marco de la estrategia Seguros, la Policía Nacional, a través de los uniformados adscritos al CAI Arborizadora Alta lograron la captura de un hombre de 20 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Lea más: ‘Parche Rodante’ denuncia múltiples robos a integrantes: “los dejaron sin bici”

En labores de registro y control en el barrio Jerusalén, las zonas de atención observaron a una persona en actitud sospechosa y quien, al notar la presencia de las autoridades, emprendió la huida. Tras una persecución por zona boscosa, este hombre ingresó a una casa abandonada y gracias al despliegue del plan candado se logró detenerlo.

Durante el procedimiento y al efectuarle el registro a persona, le fueron hallados en su poder más de 64 bolsas herméticas con marihuana y 54 dosis de base de coca y un arma de fuego tipo revólver con cuatro cartuchos. Por lo cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Tráfico de estupefacientes

En lo corrido de 2025, se han incautado 5.2 toneladas de estupefacientes en la capital del país y 2.413 personas han sido capturadas por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Bandas como los ‘Batman’, los ‘Costeños’, los ‘Troya’ y los ‘Venecos’ son algunas de las organizaciones delincuenciales que las autoridades han venido afectando con contundencia.

Gran parte de las incautaciones se han dado en localidades como Bosa y Kennedy. Estos estupefacientes han llegado a la ciudad provenientes de regiones como el Cauca.

Le puede interesar: Destinan COP 8.738 millones para fortalecer seguridad hídrica en Cundinamarca

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.