Destinan COP 8.738 millones para fortalecer seguridad hídrica en Cundinamarca

Imagen de referencia. Foto: Acueducto

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una millonaria inversión de la Gobernación de Cundinamarca acaba de abrir el grifo para que el departamento y sus municipios piensen a largo plazo alrededor del cuidado del agua. Esta semana, el gobernador Jorge Emilio Rey anunció que su administración y la Corporación Autónoma Regional (CAR) destinarán COP8.378 millones para apostar por la seguridad hídrica y el acceso al agua potable en zonas donde predomina la organización comunitaria.

A esa línea de acción se suma el Plan Departamental de Agua (PDA), que contempla una inversión mayor y una hoja de ruta a 20 años: el proyecto aprobado por la Gobernación busca concentrar recursos y políticas por aproximadamente COP1,9 billones para garantizar la provisión, saneamiento y conservación hídrica del departamento en las próximas dos décadas.

El paquete de recursos no es solo dinero: es un respaldo explícito al trabajo de líderes y lideresas comunales que, con Juntas de Acción Comunal y redes locales han defendido quebradas y microcuencas. La alianza entre la Gobernación y la CAR se presenta como un plan de contingencia frente a las sequías y los extremos climáticos que ya afectan la disponibilidad del recurso en la región.

Pensar a futuro

No es un secreto en la Gobernación ni en las demás jurisdicciones de Colombia que el cambio climático, y por ende sus efectos en las personas, ya está presente. Bogotá, por ejemplo, vivió cerca de medio año de cortes intermitentes de agua a causa de una sequía en los principales embalses que abastecen los grifos y acueductos de la capital.

En el resto del departamento, la situación no es diferente. Territorios como Cajicá, Chía, Tequendama o Facatativá que por años han vivido las secuelas del crecimiento demográfico y menos oferta de agua potable en sus hogares. Los datos del Ideam llegaron a reflejar que hubo un déficit hídrico del 63 %, lo que en otras palabras significa que solo cuatro de cada 10 necesidades relacionadas al uso del agua se pudieron satisfacer.

Lea más: Alcaldes reclaman a MinVivienda por falta de aprobación de proyectos de Acueducto

La urgencia del plan está apoyada por diagnósticos técnicos: la CAR ha advertido que una gran parte de los municipios de su jurisdicción enfrentan riesgo de desabastecimiento de agua, por lo que ya implementa un Plan de Acción con medidas como la instalación de reservorios de aguas lluvias y la priorización de cuencas críticas.

Las proyecciones climáticas del Ideam refuerzan la necesidad de planificar: según sus proyecciones, las temperaturas en Colombia podrían aumentar entre 1,5 °C y 2 °C para el año 2050.

La Gobernación insiste en que la inversión no estará limitada a obras; buscará fortalecer la gestión integral del recurso para reducir la vulnerabilidad de municipios con cobertura deficitaria y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos.

Esfuerzos comunales

Buena parte de los recursos anunciados se destinarán a fortalecer proyectos liderados por Juntas de Acción Comunal (JAC) y otras organizaciones comunitarias: entrega de kits de cosecha de agua, dotación técnica a secretarías ejecutivas de ASOJUNTAS y capacitación para el manejo, medición y monitoreo del recurso. La apuesta reconoce que la seguridad hídrica depende tanto de la infraestructura como del capital social y el conocimiento local.

“Hoy enfrentamos un gran desafío: el cambio climático, pues se estima que entre octubre y diciembre las lluvias aumentarán en un 20%. En el oriente del departamento tenemos dificultades: la vía al Llano sigue cerrada y varios municipios presentan pérdida de banca por la socavación de los ríos, aumento de caudales y deslizamientos derivados del manejo inadecuado del agua y del impacto climático”, analiza Rey.

Para Alfred Ballesteros, director de la CAR, la inversión tiene altas expectativas al fortalecer esfuerzos comunitarios que por décadas han mantenido los líderes y lideresas en los territorios. “La idea es que las comunidades se empoderen de sus territorios. El cambio climático nos está impactando, y Cundinamarca es uno de los departamentos del país más vulnerables a sus efectos. Se proyecta que, de aquí al año 2040, tendremos un déficit de recurso hídrico superior en un 23% al actual. ¿Cómo nos preparamos? Fortaleciendo las capacidades de las comunidades”, comenta.

El agua: una política de vida

De cara a las próximas dos décadas, Cundinamarca aspira a convertir el agua en el eje de la planificación territorial: el Plan Departamental de Agua y las inversiones comunales pretenden garantizar la provisión, ampliar la cobertura de saneamiento y proteger las cuencas que alimentan acueductos rurales y urbanos por años.

Le puede interesar: Distrito sí puede intervenir bares que utilizan fachada como sindicatos

El desafío es técnico y político: mantener la inversión y participación comunitaria en un contexto donde la CAR advierte riesgo de desabastecimiento en gran parte del territorio y el Ideam proyecta aumentos de temperatura que comprometen la oferta hídrica. La combinación de obras, restauración ecológica y gestión comunal es la apuesta más sólida para que, hacia 2045, Cundinamarca no solo gestione la escasez, sino que consolide una cultura de protección de agua.

Para Rey, esta inversión es solo la punta de lanza que se tiene pensado en la Gobernación para que Cundinamarca, tanto sus ciudades urbanas pobladas como los municipios más alejados, logren tener acceso a agua y, en un futuro no muy lejano, estar preparados para el cambio climático.