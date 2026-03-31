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Capturan a joven por presunta amenaza con granada a familia en Kennedy

El sujeto quedó grabado en cámaras de seguridad y sobre él pesan pruebas como amenazas por mensajes de voz.

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Redacción Bogotá
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31 de marzo de 2026 - 12:34 p. m.
Había escapado.
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Foto: Policía de Bogotá
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Hasta el municipio de Güepsa, Santander escapó un joven de 21 años que era buscado por su presunto actuar delincuencial.

A partir de la denuncia de un ciudadano que manifestó ser víctima de amenazas y extorsión, la Policía inició una investigación para dar con la identificación y paradero del presunto responsable.

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De acuerdo con su testimonio, desde el 12 de julio de 2025 empezó a recibir llamadas y mensajes intimidatorios exigiendo el pago de 500 millones de pesos, bajo amenazas contra su vida, su familia y su patrimonio. Como resultado de estas presiones, la víctima realizó un pago aproximado de 14 millones de pesos.

“Ustedes son objetivo militar y financiero de nuestra organización. Estamos intentando comunicarnos nuevamente con ustedes para ver si están dispuestos al diálogo o van a seguir jugando al gato y al ratón. La última acción militar fue una muestra de poder y premeditada para no afectar a ninguno de los miembros de su familia, pero ahora, la orden es atentar contra todos ustedes”, se escucha en uno de los audios intimidatorios.

Precisamente, tal “acción militar” se trató del lanzamiento de una granada contra la vivienda de la víctima en Kennedy. Hecho que quedó grabado en cámaras de seguridad donde se ve al delincuente huir a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía y la Policía Nacional, establecieron que este joven obtenía información de sus víctimas mediante redes sociales y consultas ante la Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de identificar bienes, familiares y rutinas.

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De esta manera, alias ‘El Apóstol’ fue capturado y un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras transcurre el proceso penal por los delitos de terrorismo, extorsión y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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