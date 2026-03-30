Desaparece familia completa en Bogotá: hay una llamada extorsiva y pocas pistas

familia reportada como desaparecida el pasado 22 de marzo de 2026 en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito. Las personas son Alexis José Reina Gómez, Yesica Carrillo Uzcátegui,Luz Reina Carrillo (19 años), Susec Alejandra Thayrin Reina Carrillo (12 años) y la menor Mia Antonella Cardona Reina (2 años). Foto: Fiscalía

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Los cinco integrantes de la familia Reina Carrillo en Bogotá cumplen una semana desaparecidos . El caso, que hasta ahora tiene más preguntas que respuestas, ha encendido las alarmas, tras una llamada extorsiva que recibió uno de sus familiares. De acuerdo con información revelada por Noticias Caracol, la familia fue vista por última vez el pasado 22 de marzo en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito. Desde entonces, no se sabe nada de ellos.

Los desaparecidos son Alexis José Reina Gómez, de 44 años; Yesica Carrillo Uzcátegui, de 42; Luz Reina Carrillo, de 19 años, y las menores Susec Alejandra Thayrin Reina Carrillo, de 12 años, y Mia Antonella Cardona Reina, de 2 años.

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De acuerdo con el relato del hermano de Yessica Carrillo, la familia estaba reunida en un parque cercano al lugar de trabajo de Alexandra. Con el paso de las horas, dejaron de responder llamadas y no regresaron a su vivienda, ubicada en el barrio Fátima.

La situación se agravó cuando el mismo familiar denunció haber recibido una llamada extorsiva. En la comunicación, un hombre —cuya identidad se desconoce— le exigió dos millones de pesos a cambio de la supuesta liberación de una de sus allegadas.

“Yo aquí solo sigo órdenes”, se le escucha decir al interlocutor en el audio conocido por Noticias Caracol. En la llamada, además, advierte: “La integridad de su hija depende de estas llamadas”, y asegura que, pese a que los cinco miembros de la familia están desaparecidos, solo entregaría a uno.

Mientras tanto, dentro de la vivienda de la familia todo permanece intacto. No hay señales de violencia ni desorden. Según sus allegados, lo único que falta es el coche que utilizaban para trasladar a la menor de dos años. “No sabemos qué pudo pasar”, dijo la cuñada de uno de los desaparecidos, quien aseguró que la familia no tenía vínculos con actividades ilegales.

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, a través del grupo de desaparecidos de la Seccional de Policía Judicial de Bogotá, que adelanta las investigaciones para dar con su paradero. Las autoridades habilitaron líneas de contacto para cualquier información que permita ubicar a la familia:

5803814 ext. 31265 – 17710

317 430 7172

Por ahora, lo único claro es la incertidumbre… y una familia entera que desapareció sin dejar rastro.

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