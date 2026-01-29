Capturan a médico en Teusaquillo por implantar anticonceptivos vencidos en dos menores

Según la denuncia, el caso ocurrió en este establecimiento conocido como 'Ecografías Palermo'. Foto: Google Maps

Un grave caso para la salud pública ocurrió recientemente en la capital. La Policía Metropolitana de Bogotá capturó el 28 de enero a un médico señalado como responsable de implantar dos anticonceptivos subdérmicos vencidos, en dos adolescentes de 15 y 16 años.

La denuncia la hizo la propia madre, quien relató al Ojo de la Noche de Noticias Caracol cómo luego de recibir información, ingresaron al establecimiento ‘Ecografías Palermo’ ubicado en la Av. Caracas con calle 32.

Sin embargo, las alertas se encendieron cuando se percató que el aparente médico utilizó los mismos utensilios para ambas menores sin ninguna esterilización, a lo que, tras realizar el procedimiento, pidió verificar la caja de las hormonas, negándose inicialmente el personal. Al final, en un descuido logró acceder y establecer que el empaque tenía una fecha de vencimiento del 2022, hace 4 años.

Sin dudarlo, la madre alertó a las autoridades, quienes llegaron a inspeccionar y verificar la denuncia. De acuerdo con el teniente coronel Oscar Campaña, oficial de guarnición Policía Metropolitana de Bogotá, el médico fue capturado en flagrancia y deberá responder ante un juez por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, agravándose al tratarse de dos menores de edad y enfrentando una pena de hasta 12 años de prisión.

¿Cómo están las menores?

De acuerdo con el relato de la madre, al notar la presencia de las autoridades, el personal del lugar intentó de manera irregular y peligrosa retirarle a una de sus hijas el anticonceptivo, generándole lesiones en uno de sus brazos.

Por lo que, luego de la aprehensión del médico, acudieron a Profamilia para recibir acompañamiento médico.

Desde la Fiscalía, con la apertura de este caso, investigan si hubo más mujeres víctimas en este establecimiento.

