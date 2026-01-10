Capturan a mujer involucrada en, al menos, cinco hurtos a mano armada en casinos de Bogotá

Su captura se produjo luego de que un casino activara una alarma y las autoridades llegaran al lugar. Se estima que la pareja ha participado en, al menos, cinco hurtos en casinos. Foto: Mebog

Una mujer de 25 años fue capturada en las últimas horas en la localidad de Bosa, señalada de participar en, al menos, cinco hurtos a mano armada cometidos contra casinos de la localidad. La detenida, conocida con el alias de ‘Nani’, actuaba en complicidad con su pareja sentimental.

La captura se produjo en el barrio Santa Fe, durante labores de patrullaje adelantadas por uniformados de la estación de Policía de Bosa. Los agentes atendieron la activación de la alarma de un casino y, al llegar al lugar, la administradora del establecimiento alertó sobre la presencia de una pareja que presuntamente intentaba cometer un hurto.

Durante el procedimiento, las autoridades hallaron en poder de la mujer un arma de fuego tipo revólver calibre 38, motivo por el cual fue capturada por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. De acuerdo con la información recolectada por la Policía, la mujer cumplía funciones de vigilancia y era quien entregaba el arma a su cómplice para la ejecución de los robos.

Las investigaciones preliminares indican que la pareja estaría vinculada con al menos cinco hechos similares ocurridos en casinos de la misma localidad. La capturada y el arma incautada fueron dejadas a disposición de la autoridad judicial competente, que adelantará el proceso de judicialización correspondiente.

Según cifras oficiales, durante 2025 en la localidad de Bosa se logró la captura de 1.550 personas por diferentes delitos, la incautación de 89 armas de fuego y una reducción del 43 % en el hurto a comercio, resultados que, según la Policía, obedecen al fortalecimiento de las acciones operativas y preventivas en la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, en 2025 se reportaron 7.526 casos de hurto a comercio. La cifra representa una disminución del 31% frente a las cifras registradas en 2024, año en que los casos llegaron a 10.976. La localidad de Suba, con 832 denuncias, tuvo la mayor cantidad de casos durante el año pasado, seguida por Engativá (678) y Usaquén (669).

En contraste con los resultados que demuestran bajas en delitos de alto impacto como el hurto a comerciantes, la encuesta más reciente de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos, advierte una preocupación creciente y generalizada por temas de seguridad. Señala el documento que la percepción de inseguridad llegó al 62 %, la cifra más alta desde 2008. En los barrios se ubicó en 43 %. Y aunque la confianza en la Alcaldía subió del 12,3 % al 17,7 %, sigue siendo baja.

