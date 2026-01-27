Logo El Espectador
Bogotá

Caso de violencia intrafamiliar terminó con la captura de una mujer por extorsión

La víctima fue agredida por su expareja quien salió a pedir ayuda a sus vecinos.

Redacción Bogotá
27 de enero de 2026 - 05:18 p. m.
Un nuevo caso de violencia intrafamiliar se registró en el barrio Flandes de la localidad de Fontibón. Los gritos de auxilio de una mujer alertaron a los vecinos, uno de los cuales intervino para reducir al agresor.

De acuerdo con grabaciones de cámaras de videovigilancia, el señalado responsable salió de la vivienda y arremetió contra el hombre que intervino, golpeándolo con puños, patadas y un arma blanca, mientras la víctima y su hijo corrían en la vía pública para resguardarse.

Lea más: Residuos peligrosos en Bogotá: sellamientos reactivan alerta por mala disposición

Tras la alerta a las autoridades, cuatro patrulleros de la Policía acudieron a atender el caso, capturando así al agresor por el delito de violencia intrafamiliar.

Sin embargo, durante la verificación de antecedentes, las autoridades confirmaron que la mujer registraba una orden judicial vigente por el delito de extorsión, motivo por el cual también fue capturada y puesta a disposición de la autoridad competente.

De acuerdo con cifras oficiales reveladas por el concejal Julián Sastoque, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 38.214 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 27.373 (71,9%) tuvieron como víctimas a mujeres.

Le puede interesar: Vía libre a la carrera séptima con inicio de obras desde febrero: ¿qué cambiará?

Para denunciar, la Alcaldía de Bogotá dispone de las Casas de Justicia y Comisarías de Familia donde las víctimas de cualquier tipo de violencia pueden recibir la atención jurídica y psicosocial que requieran, poder denunciar y recibir medidas de protección en caso de ser necesario, todo esto de manera gratuita.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
