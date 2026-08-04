Capturan a procesado por feminicidio de Laura Valentina: Fiscalía endureció la imputación

Laura Valentina Lozano Torres, fue asesinada a sus 21 años. Foto: Redes sociales

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Tras la orden de captura emitida el lunes por el Juzgado 32 de Control de Garantías, el CTI de la Fiscalía y Policía Judicial capturaron en la noche de este martes a José David Celis, principal sospechoso del feminicidio de la joven de 21 años, Laura Valentina Lozano Torres.

Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía decidió adicionar el agravante al delito de feminicidio que inicialmente le fue imputado en el mes de febrero.

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La razón principal para el ente acusador fue que la investigación dio cuenta de que la víctima habría sido puesta en estado de indefensión o inferioridad, aprovechándose el agresor de esta situación. “Ella fue al apartamento donde usted se encontraba y fue sorprendida con golpes, reduciéndola y después asfixiándola hasta morir”, detalló el fiscal seccional de Bogotá.

El argumento se sustentó también en los hechos previos al asesinato. De acuerdo con la Fiscalía, la víctima llegó al inmueble del hoy procesado para recoger algunas de sus pertenencias y su mascota. Cuando se disponía a retirarse del lugar, Celis presuntamente la amenazó con lesionarse para impedir que se fuera, logrando que la víctima regresara al inmueble y fue cuando la atacó.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.

El feminicidio de Laura Valentina Lozano ocurrió entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de febrero de 2026, en el sector de Cedritos, en la localidad de Usaquén, en Bogotá. Laura era patinadora y estudiante de Ciencias Políticas.

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Según el informe trimestral de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 se contabilizaron 129 noticias criminales en el país por feminicidio: 15 correspondieron a feminicidios consumados y 114 a tentativas.

Líneas de atención por violencias basadas en género

En caso de que la vida de una mujer esté en riesgo debe llamar inmediatamente a la línea de emergencias 123.

Telefónica:

Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137 o escriba 300 755 18 46

Línea Nacional 155

Presencial:

Casas de Igualdad de Oportunidades

Casas de Justicia

Manzanas del Cuidado

Casa de Todas

Para atención médica:

USS: Unidades de Servicios de Salud (antes Hospitales Distritales)

CAPS: Centros de Atención Prioritaria en Salud

IPS: Instituciones Prestadoras de Salud

PAPS: Puntos de Atención Primaria en Salud

Para denunciar:

URI: Unidad de Reacción Inmediata

CAF: Centro de Atención de la Fiscalía General de la Nación

Calle 19 no. 27-09, pisos 1 y 3. lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Fiscalía General de la Nación celular: 122 teléfono: 01 8000 919 748

Plataforma virtual denuncia fácil: https://sicecon.fiscalia.gov.co/denuncia/llenarformulario

Comisarías de Familia (de manera transitoria)

Si necesita ser protegida o acogida:

Comisarías de Familia en Bogotá

Línea Una llamada de vida 601 380 84 00

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