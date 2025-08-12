Capturan a sujeto al norte de Bogotá tras golpear a su pareja

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de Violencia Intrafamiliar y un juez de la república dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Un grave hecho de violencia intrafamiliar se produjo en un inmueble del barrio Cerro Norte, en la localidad de Usaquen. Un hombre de 19 años fue detenido luego de golpear en repetidas oportunidades a su pareja sentimental.

Los hechos tuvieron lugar en la noche del 11 de agosto, cuando el detenido, en medio de los hechos que son materia de investigación, comenzó a gritar a golpear a su pareja en la vivienda ubicada sobre la calle 160 C.

Sin importar el llanto y la presencia de su pequeño hijo de seis meses, el hombre agredió en varias oportunidades a su compañera sentimental, lo cual llamó la atención de los vecinos del barrio.

En este sentido, varias personas del barrio que escucharon los gritos de la mujer, se comunicaron con los uniformados del CAI Villa Nidia, quienes acudieron al lugar para atender el incidente.

En efecto, tras su arribo al predio, los uniformados encontraron a la víctima con varios signos de violencia y al agresor alterado, por lo cual iniciaron el proceso de captura y traslado a la estación de Policía.

Allí, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de Violencia Intrafamiliar y un juez de la república dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Habitar en contextos de violencia es una problemática que padecen miles de ciudadanos en Bogotá, como lo indican las cifras: a diario, al menos 123 personas denuncian ser víctimas de violencia intrafamiliar. Se sabe que los casos han aumentado un 22 % este año, con más de 23.000 registros en el primer semestre.

No obstante, el subregistro oculta una realidad que crece en los hogares capitalinos. Y con ese aumento sube la presión sobre las comisarías de familia, que requieren ampliación de cobertura y una mejora en el servicio.

Datos de la Secretaría de Integración Social indican que siete de cada 10 víctimas que acuden a una comisaría son mujeres entre los 27 y 59 años.

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o WhatsApp 3007551846: Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía

