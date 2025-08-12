Instalan mesa de trabajo por aumento de abusos en los colegios de Bogotá

Marcha en rechazo a la agresión sexual que sufrió una menor de 14 años en Bogotá. Foto: Archivo Particular

Durante los últimos meses, los colegios de Bogotá han sido foco violencias sexuales contra los jóvenes que estudian en sus aulas. En diversas denuncias, tanto en colegios públicos como privados, los padres de familia reportaron abusos contra menores perpetrados por docentes e, incluso, compañeros de clase de las víctimas.

La espiral de abusos ha sido tan notoria que la Procuraduría General de la Nación comenzó acciones de investigación y control para determinar y frenar las causas de los abusos.

La última de ellas: la conformación de una mesa de trabajo junto a la Personería Distrital, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Secretaría de Educación del Distrito (SED). Los espacios comenzarán esta semana y reunirán a funcionarios de las entidades mencionadas con la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción.

Durante este espacio que liderará el ministerio público se revisarán las acciones adelantadas, casos identificados e instituciones, así como, las estrategias con las que cuenta la ciudad de Bogotá de cara a la prevención, protección y acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes frente a los casos de presuntos abusos en las instituciones educativas en el Distrito.

En este sentido, las entidades participantes rendirán cuenta sobre su línea de acción para prevenir estos casos, revisar las fallas en su implementación, y la proyección de los ajustes necesarios para corregir lo que está fallando.

Durante las primeras sesiones, el Distrito informó sobre los canales de comunicación activos y la forma de atender los casos, las problemáticas que a la fecha se han presentado ante este tipo de situaciones, así como el trabajo cooperativo entre cada una de las instituciones.

La Secretaría Distrital de Educación advirtió que de las 6.997 denuncias por delitos sexuales en Bogotá, el 51.13 % se presentan en colegios públicos y privados, lo que equivale a 3.577 denuncias.

