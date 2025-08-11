Víctimas de violencia de género pueden volver a estudiar en Aula Refugio de Bogotá

Mujeres en Bogotá

Como parte de las estrategias para proteger a mujeres, que han sido víctimas de violencia o que estén en riesgo de feminicidio en Bogotá, la Secretaría Distrital de la mujer tiene en marcha una estrategia, que busca crear un espacio en el que ellas puedan estudiar.

Se trata de las Aulas Refugio y Educación Flexible, donde las mujeres y sus hijas e hijos pueden retomar sus estudios, mientras están bajo protección.

Como lo dieron a conocer, las mujeres pueden cursar la primaria, el bachillerato o validar estudios previos.

En lo que va de este año, 101 niñas, niños y adolescentes han sido beneficiarios del modelo Aula Refugio, lo que les ha permitido ingresar a un entorno educativo seguro, libre de violencia y articulado con colegios distritales.

De igual manera, 20 mujeres avanzan en sus estudios de primaria y bachillerato, mediante jornadas presenciales los sábados. Ellas cuentan con apoyo en transporte, alimentación, recursos tecnológicos, papelería y acompañamiento pedagógico.

En casos de mayor riesgo, las clases se adaptan a modalidad virtual, sin afectar la continuidad de su proceso.

¿Cómo se puede acceder al servicio?

Para ingresar a una Casa Refugio, se debe:

Ser mujer, mayor de 18 años, víctima de violencia o en riesgo de feminicidio.

Reportar los hechos a las entidades, como: Comisarías de Familia, Policía, Fiscalía o equipos de la Secretaría Distrital de la Mujer.

Las medidas de protección son expedidas por una autoridad competente como una Comisaría de Familia, un juzgado de Control de Garantías o un juzgado de Familia, conforme a lo establecido en la Ley 1257 de 2008.

Para orientación y asesoría, puede comunicarse con:

La Línea Púrpura Distrital en el 01 8000 112 137

WhatsApp 300 755 18 46

Marca a la Línea 195, opción 7.

