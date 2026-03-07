Mesa de votación el 8 de marzo de 2026: ¿cómo y dónde se consulta?

Elecciones para los nuevos integrantes del Congreso de la República realizado en Corferias Foto: El Espectador - Luis Ángel

Este domingo 8 de marzo los colombianos acudirán a las urnas para elegir a senadores y representantes a la Cámara para el próximo periodo legislativo.

Para evitar contratiempos el día de la jornada electoral, las autoridades recomiendan consultar previamente el puesto y la mesa de votación. Conocer esta información permite ahorrar tiempo, evitar filas innecesarias y ejercer el derecho al voto de manera ágil.

Recuerde que las urnas estarán abiertas entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en todo el país.

¿Cómo consultar su puesto de votación?

Los ciudadanos pueden verificar dónde deben votar a través de la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Para hacerlo deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Buscar la sección Elecciones 2026. Entrar al apartado Consulta lugar de votación. Digitar el número de cédula sin puntos ni espacios. El sistema mostrará el puesto y la mesa asignada.

Esta consulta es clave, ya que cada ciudadano solo puede votar en el lugar donde tiene registrada su cédula.

¿Qué debe llevar el día de las elecciones?

Para poder votar, el ciudadano debe presentar su documento de identidad original.

Las autoridades electorales aceptan:

Cédula amarilla con hologramas

Cédula digital

No se aceptan fotocopias ni contraseñas.

Paso a paso para votar el 8 de marzo

El día de la jornada electoral el proceso es sencillo:

Llegar al puesto de votación asignado. Ubicar la mesa correspondiente según el número indicado en la consulta. Presentar la cédula al jurado de votación. Recibir el tarjetón electoral. Marcar el voto con una “X” clara dentro del recuadro del candidato o lista. Depositar el tarjetón en la urna. Reclamar el certificado electoral.

Marcar el tarjetón correctamente es importante, ya que un voto mal señalado puede ser anulado.

¿Qué se elige en estas elecciones?

En la jornada electoral del 8 de marzo, los colombianos elegirán a los integrantes del Congreso de la República, una de las ramas fundamentales del poder público en el país. Este órgano legislativo está conformado por dos cámaras: el Senado de la República y la Cámara de Representantes.

Los congresistas que resulten elegidos tendrán la responsabilidad de debatir y aprobar leyes y ejercer control político sobre el Gobierno. Sus decisiones influyen directamente en asuntos clave para el país, como la salud, el empleo, la educación, la seguridad o el sistema tributario.

Por esta razón, la elección del Congreso tiene un impacto directo en las normas que regulan la vida cotidiana de los ciudadanos y en las políticas públicas que se adoptarán en los próximos años.

Curules especiales en el Congreso

El Congreso de la República también cuenta con curules especiales destinadas a garantizar la representación política de comunidades históricamente reconocidas en el país. Estas circunscripciones buscan que distintos sectores sociales y culturales tengan voz dentro del poder legislativo y participen en la construcción de las leyes.

Entre estas se encuentran las curules asignadas a pueblos indígenas y a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que permiten fortalecer la inclusión política y reconocer la diversidad cultural de Colombia dentro del Congreso.

En una jornada clave para el país, prepararse con anticipación puede marcar la diferencia entre perder tiempo o ejercer el derecho al voto sin contratiempos.

