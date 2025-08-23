Capturan dos individuos que pretendían robar maquinaria de las obras del metro

Los capturados pretendían robar la mercancía en cercanías del patio taller, en Bosa. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En cercanías de los primeros tramos de lo que será la primera línea del Metro de Bogotá, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó en flagrancia a dos individuos que pretendía hurtar maquinaría que iba a ser utilizada en la obra más importante del país.

Los hechos ocurrieron en las últimas horas, cuando las dos personas detenidas ingresaron de manera irregular a uno de los campamentos de obra ubicados en el frente de la localidad de Bosa, en cercanías del patio taller.

Los individuos, de 44 y 34 años, iban a utilizar un camión para extraer del campamento herramientas como gatos mecánicos, carros de avance, llaves de cortante y piezas metálicas, las cuales son vitales para los trabajos del día a día de las obras del metro y son directamente traídas desde China.

No es la primera vez, según las autoridades, que estas personas se infiltraban en los frentes de obra del metro para robar elementos de la obra y posteriormente revenderlos en el mercado negro. Para esta oportunidad, los elementos robados tenían un valor de $20 millones.

Cuando se disponían a salir del frente, con el camión lleno de herramientas hurtadas, el personal de vigilancia de la obra notó que no tenían autorización para salir de la obra y, ante la sospecha, no dudo en comunicarse con las autoridades.

Minutos después, cuando la Policía de la estación de Bosa llegó al lugar, los individuos no pudieron justificar su ingreso, y mucho menos el porqué llevaban esa mercancía en un camión sin autorización, por lo cual fueron capturados inmediatamente.

Los detenidos fueron llevados ante un juez de control de garantías para responder por el delito de hurto, con la agravante de que no es la primera vez que incurren este tipo de delito.

En lo corrido del año 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá ha logrado la captura de más de 24.201 personas por diversos delitos, como hurto, extorsión y homicidio.

