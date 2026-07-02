¿Tiene un negocio? Bogotá abre talleres gratis de finanzas para emprendedores y empresarios

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Si tiene un emprendimiento, una microempresa o está al frente de un negocio y quiere fortalecer sus conocimientos financieros, durante julio podrá acceder a una serie de talleres virtuales gratuitos organizados por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).
La oferta está dirigida a emprendedores, comerciantes y gerentes de empresas de cualquier tamaño que busquen mejorar la administración de sus recursos, organizar sus finanzas y conocer herramientas para acceder a opciones de financiamiento.
Según la Cámara de Comercio, los talleres se desarrollarán de manera virtual mediante una ruta práctica enfocada en que los participantes aprendan a analizar las finanzas de sus negocios, tomar decisiones con información financiera y fortalecer la productividad de sus empresas.
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¿Qué temas se abordarán?
La programación incluye capacitaciones sobre:
- Estructuración de costos y precios.
- Gestión del flujo de caja y capital de trabajo.
- Proyección de flujo de caja.
- Análisis de estados financieros.
- Modelación de costos y punto de equilibrio.
- Fundamentos financieros para la toma de decisiones.
- Finanzas para el crecimiento.
- Ruta para acceder a financiamiento empresarial.
Las jornadas se realizarán entre el 3 y el 24 de julio y tendrán una duración de dos o cuatro horas, dependiendo del tema.
¿Cómo participar?
La inscripción es gratuita y cada jornada se realizará de manera virtual a través de Zoom. Los interesados podrán registrarse previamente en el taller de su interés hasta completar los cupos disponibles.
Esta es la programación de los talleres:
- 1 de julio (8:00 a. m. - 12:00 m.): Fundamentos financieros para la toma de decisiones. Inscríbase aquí.
- 3 de julio (8:00 a. m. - 12:00 m.): Estructuración de costos y precios. Inscríbase aquí.
- 8 de julio (8:00 a. m. - 12:00 m.): Gestión del flujo de caja y capital de trabajo. Inscríbase aquí.
- 10 de julio (8:00 a. m. - 12:00 m.): Finanzas para el crecimiento y acceso a financiamiento. Inscríbase aquí.
- 15 de julio (8:00 a. m. - 10:00 a. m.): Análisis de estados financieros aplicados (asesoría grupal). Inscríbase aquí.
- 17 de julio (8:00 a. m. - 10:00 a. m.): Modelación de costos y punto de equilibrio (asesoría grupal). Inscríbase aquí.
- 22 de julio (8:00 a. m. - 10:00 a. m.): Proyección de flujo de caja (asesoría grupal). Inscríbase aquí.
- 24 de julio (8:00 a. m. - 10:00 a. m.): Ruta para acceder a financiamiento (asesoría grupal). Inscríbase aquí.
- 15 de julio (1:00 p. m. - 5:00 p. m.): Fundamentos financieros para la toma de decisiones. Inscríbase aquí.
- 17 de julio (1:00 p. m. - 5:00 p. m.): Estructuración de costos y precios. Inscríbase aquí.
- 22 de julio (1:00 p. m. - 5:00 p. m.): Gestión del flujo de caja y capital de trabajo. Inscríbase aquí.
- 24 de julio (1:00 p. m. - 5:00 p. m.): Finanzas para el crecimiento y acceso a financiamiento. Inscríbase aquí.
La Cámara de Comercio de Bogotá indicó que esta estrategia busca fortalecer las capacidades financieras de los pequeños y medianos empresarios para facilitar la toma de decisiones y mejorar la sostenibilidad de sus negocios.
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