¿Tiene un negocio? Bogotá abre talleres gratis de finanzas para emprendedores y empresarios

Los talleres virtuales buscan fortalecer las capacidades financieras de emprendedores y empresarios de Bogotá. Foto: Cortesía Hen

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Si tiene un emprendimiento, una microempresa o está al frente de un negocio y quiere fortalecer sus conocimientos financieros, durante julio podrá acceder a una serie de talleres virtuales gratuitos organizados por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

La oferta está dirigida a emprendedores, comerciantes y gerentes de empresas de cualquier tamaño que busquen mejorar la administración de sus recursos, organizar sus finanzas y conocer herramientas para acceder a opciones de financiamiento.

Según la Cámara de Comercio, los talleres se desarrollarán de manera virtual mediante una ruta práctica enfocada en que los participantes aprendan a analizar las finanzas de sus negocios, tomar decisiones con información financiera y fortalecer la productividad de sus empresas.

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¿Qué temas se abordarán?

La programación incluye capacitaciones sobre:

Estructuración de costos y precios.

Gestión del flujo de caja y capital de trabajo.

Proyección de flujo de caja.

Análisis de estados financieros.

Modelación de costos y punto de equilibrio.

Fundamentos financieros para la toma de decisiones.

Finanzas para el crecimiento.

Ruta para acceder a financiamiento empresarial.

Las jornadas se realizarán entre el 3 y el 24 de julio y tendrán una duración de dos o cuatro horas, dependiendo del tema.

¿Cómo participar?

La inscripción es gratuita y cada jornada se realizará de manera virtual a través de Zoom. Los interesados podrán registrarse previamente en el taller de su interés hasta completar los cupos disponibles.

Esta es la programación de los talleres:

La Cámara de Comercio de Bogotá indicó que esta estrategia busca fortalecer las capacidades financieras de los pequeños y medianos empresarios para facilitar la toma de decisiones y mejorar la sostenibilidad de sus negocios.

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