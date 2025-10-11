Capturan en Ciudad Bolívar a ladrón que usaba inhibidor de señal para robar carros

El capturado utilizaba un inhibidor de señal para bloquear la alarma de los carros que hurtaba. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La ventana rota de un camión que circulaba a toda velocidad fue la pista definitiva para que las autoridades detuvieran a un presunto ladrón de vehículos, cual había acabado de hurtar el automotor de carga.

El sospechoso era un hombre de 44 años acusado de robar vehículos utilizando un inhibidor de señal, conocido como “jammer”.

Los hechos ocurrieron en el barrio Arborizadora Baja, cuando uniformados realizaban actividades de patrullaje y notaron un furgón con el vidrio roto.

Al ordenar detenerse al conductor, este emprendió la huida, descendió del vehículo y abordó otro automóvil con el que intentó escapar realizando maniobras peligrosas.

Más información sobre Bogotá: Nueva obra en Bogotá: la nueva calle 13 y la implosión para mitigar el caos vial.

Durante la persecución, los ocupantes del carro efectuaron disparos contra los uniformados, pero fueron interceptados en el barrio La Coruña. Allí, la Policía capturó a uno de los responsables y recuperó el vehículo hurtado.

“Durante el procedimiento se incautó un jammer con 16 antenas, usado para bloquear señales de GPS y alarmas, además de un extractor de percusión empleado para vulnerar cerraduras”, informó el Teniente Coronel Julio Botero, Comandante Estación de Policía Ciudad Bolívar.

El capturado, que presenta antecedentes por lesiones personales y violencia intrafamiliar, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El furgón recuperado había sido reportado como hurtado en el sector de La Chucua, en el sur de la ciudad.

🚨El vidrio roto de un camión que transitaba en #CiudadBolívar alertó a una patrulla que se encontraba en el sector de Arborizadora Baja.



🚓Después de una persecución fue capturado un hombre que tenía un inhibidor de señal y que habría sido utilizado para hurtar este vehículo. pic.twitter.com/KAtoloBN3O — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 11, 2025

¿Qué es un “jammer” y cómo proteger su vehículo?

Los inhibidores de señal, también conocidos como “jammers”, son dispositivos electrónicos ilegales que emiten ondas de radio para bloquear o interferir señales de GPS, alarmas, rastreadores satelitales o cerraduras electrónicas.

Son una de las herramientas más utilizadas por bandas dedicadas al robo de automóviles y carga en Bogotá. De hecho, un vehículo que transportaba a un equipo periodístico del noticiero City Tv fue abierto con esta misma modalidad, para luego sustraer equipos costosos guardados en su interior.

A continuación, algunas recomendaciones de la Policía y expertos en seguridad vial para prevenir este tipo de robos:

Use bloqueos mecánicos adicionales, como bastones o seguros de volante. No dependa solo de alarmas electrónicas. Evite dejar rastreadores o llaves inteligentes dentro del vehículo. Los “jammers” pueden neutralizarlos en segundos. Estacione en lugares vigilados o con cámaras activas. Los inhibidores tienen alcance limitado, por lo general entre 10 y 30 metros. Instale rastreadores GPS de doble frecuencia o con respaldo satelital. Son más difíciles de interferir. Si la alarma no responde o el cierre central falla, no se acerque al vehículo. Puede haber un “jammer” activo cerca. Reporte de inmediato cualquier señal de interferencia (falla del GPS o pérdida de señal del control remoto) a la línea 123.

La Policía recuerda que el uso y comercialización de inhibidores de señal está prohibido en Colombia y puede derivar en sanciones penales.

Le puede interesar: Bogotá abre 15.000 vacantes en la Megaferia de Empleo 2025 en Corferias.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.