Capturan en Ecuador al británico señalado del feminicidio de Natalia Villalba en Bogotá

El cuerpo de la modelo de 37 años fue hallado oculto en una maleta en un apartamento rentado para una estadía corta. Foto: Archi

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El ciudadano británico Matthew Foster Martinson fue capturado este viernes en el Aeropuerto Internacional de Quito, Ecuador, por las autoridades de ese país, en cumplimiento de una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación y una notificación roja de Interpol.

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Según informó el ente investigador, el extranjero es señalado de ser el presunto responsable del feminicidio de Natalia Villalba, de 36 años, ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con las evidencias recopiladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Foster Martinson habría ingresado al inmueble donde se encontraba la víctima, la habría agredido físicamente hasta causarle la muerte y posteriormente ocultó el cuerpo dentro de una maleta. La Fiscalía también sostiene que realizó maniobras para alterar la escena del crimen antes de abandonar el lugar.

Tras su captura, la Fiscalía adelantará los trámites necesarios para lograr su traslado a Colombia y presentarlo ante un juez por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La ubicación del ciudadano británico fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Interpol Colombia y las autoridades ecuatorianas.

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