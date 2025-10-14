Capturan en el Portal Norte a falso policía que requisaba pasajeros para robarlos

Registra antecedentes judiciales por delitos de hurto y daño en bien ajeno. Foto: MEBOG

Un sujeto de 31 años fue capturado en inmediaciones de la estación de Transmilenio Portal Norte, luego de intentar huir junto a su compañera cómplice, quien logró escapar.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, un ciudadano se acercó a una de las patrullas y denunció como una pareja con prendas de la institución, se encontraba en el puente peatonal supuestamente investigando un hurto y debían verificar el celular y demás elementos de valor de las personas a quienes les pedían una requisa.

Gracias a la oportuna alerta, uniformados llegaron al lugar y observaron a los delincuentes. Metros más adelante, tras la persecución, policías interceptaron al hombre hallándole una gorra policial, un carnet y un broche de la unidad investigativa.

El capturado registra antecedentes judiciales por delitos de hurto y daño en bien ajeno. Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía y deberá responder por los delitos de hurto agravado con apropiación de autoridad.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, diariamente realizan aproximadamente 8.245 registros a personas, logrando, en lo corrido del año, incautar 28.134 armas cortopunzantes. Así mismo, haber realizado 1.813 capturas principalmente por delitos de hurto a persona en sus diferentes modalidades (cosquilleo, factor oportunidad, entre otros), lesiones personales e injurias por vías de hecho (acoso sexual).

