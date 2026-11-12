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Capturan en flagrancia a pareja que robó un instrumento en Transmilenio

La víctima fue abordada por los presuntos delincuentes, quienes le robaron su bajo. Por fortuna, la comunidad los alcanzó y retuvo hasta que llegó la Policía.

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Redacción Bogotá
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Los capturados fueron trasladado hasta una URI. / Policía de Bogotá

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En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre de 32 años y una mujer de 36 años, señalados de presuntamente haber hurtado un bajo y un celular a un pasajero en la estación San Victorino de la troncal décima.

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De acuerdo con las autoridades, la víctima fue abordada por tres personas, dos hombres y una mujer, quienes lo amenazaron para que entregara sus pertenencias.

Sin embargo, la víctima y otros usuarios lograron retener a dos de ellos: la mujer que llevaba consigo el instrumento musical y un hombre que fue alcanzado con ayuda de los ciudadanos.

Tras la alerta, uniformados que prestaban servicio de reacción en la troncal décima fueron alertados por personal de seguridad, quienes acudieron y evitaron agresiones contra los retenidos.

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De esta manera, los dos capturados fueron trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y puestos a disposición de la autoridad competente, donde deberán responder por el presunto delito de hurto.

En lo corrido de 2026, el Grupo de Transporte Masivo ha realizado 1.568 capturas en flagrancia por diferentes delitos en el sistema.

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Según cifras de la Policía Nacional, entre enero y mitad de octubre de este año, se han registrado 89.503 casos de hurto en Bogotá, una variación del -16 % en las denuncias, respecto al mismo periodo del año pasado.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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