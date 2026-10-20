Capturan en Turbaco a señalado de ataques sexuales en el humedal Juan Amarillo

La investigación, que se extendió durante un año, comenzó a partir de las denuncias de las víctimas y permitió identificar un patrón de actuación: el señalado agresor…

Un hombre señalado de cometer agresiones sexuales y hurtos contra mujeres adultas y menores de edad en el humedal Juan Amarillo, en Suba, fue capturado en Turbaco, Bolívar, y enviado a prisión por orden de un juez. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, siete víctimas han sido vinculadas formalmente a la investigación mediante cotejos genéticos realizados con Medicina Legal.

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La investigación, que se extendió durante un año, comenzó a partir de las denuncias de las víctimas y permitió identificar un patrón de actuación: el señalado agresor abordaba a mujeres de entre 18 y 40 años y a menores de edad de entre 13 y 17 años, a quienes intimidaba con armas de fuego para llevarlas a zonas boscosas del humedal. Allí, presuntamente, las agredía sexualmente y les robaba sus pertenencias antes de huir.

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El hombre fue capturado mediante orden judicial en el municipio de Turbaco, adonde habría huido dos meses antes tras cometer varias de las agresiones de las que se le señala como autor. La Fiscalía le atribuye los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado.

Los casos que marcaron la investigación

Entre los hechos documentados por los investigadores está el ocurrido el 25 de octubre de 2025. Ese día, una enfermera que regresaba a su vivienda después de terminar su jornada laboral fue abordada por el señalado agresor, quien presuntamente la amenazó con un arma de fuego y la obligó a ingresar en una zona interna del humedal.

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Según la reconstrucción policial, el hombre la agredió sexualmente y le robó sus pertenencias. Antes de escapar, habría dirigido una linterna de alta potencia hacia el rostro de la mujer para dificultar su identificación.

Otro de los casos ocurrió el 12 de diciembre de 2025, cuando una pareja que caminaba por la vía pública fue abordada por el señalado agresor y un cómplice. Ambos habrían obligado a las víctimas a ingresar al humedal. Mientras uno de los hombres les robaba sus pertenencias, el otro presuntamente agredió sexualmente a la mujer. Después, los dos huyeron.

La Policía señaló que el acento del principal sospechoso y las botas industriales que presuntamente utilizaba durante los ataques fueron elementos relevantes para orientar la investigación.

Siete víctimas vinculadas al proceso

Para identificar al agresor y reunir elementos probatorios, los investigadores realizaron entrevistas forenses, inspecciones en los lugares de los hechos, reconocimientos fotográficos, búsquedas en bases de datos y seguimientos. También analizaron muestras y adelantaron interceptaciones telefónicas, según el reporte oficial.

La Policía indicó que las siete víctimas fueron vinculadas formalmente al caso tras la realización de cotejos genéticos efectuados en coordinación con Medicina Legal. Por ahora las autoridades no precisan la identidad del capturado ni detalla el estado procesal de cada uno de los hechos investigados.

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