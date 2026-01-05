Capturan en Usaquén a hombre señalado de abusar sexualmente de su hija

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre de 42 años, señalado de abusar sexualmente de su hija de 14 años en el barrio San Antonio. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En las últimas horas, tras una llamada de auxilio al norte de la ciudad, un hombre de 42 años fue capturado por unidades del CAI Verbenal de la Policía Metropolitana de Bogotá, señalado presuntamente de cometer actos sexuales abusivos contra su hija de 14 años.

Los hechos habrían ocurrido dentro de una vivienda del barrio San Antonio, en la localidad de Usaquén, de la cual la menor de edad tuvo que huir para evitar el presunto abuso por parte de su progenitor.

La detención se produjo después de que la central de radio recibiera información sobre un posible caso de abuso sexual contra la adolescente, quien logró pedir auxilio y escapar por una ventana hacia el primer piso, donde fue resguardada por vecinos del sector.

Al resguardar a la menor, la comunidad llamó inmediatamente a las autoridades del CAI y los uniformados hicieron presencia en instantánea.

Tras llegar al lugar, los uniformados se encontraron al individuo, quien había sido retenido por la comunidad, por lo cual se comenzó el proceso de identificación y posterior detención.

Después de este proceso, la Policía anunció la transferencia del presunto abusador a las autoridades competentes, en donde un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Este episodio se enmarca en un preocupante panorama de violencia sexual contra menores en Bogotá. En 2025, las denuncias por presunta violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes mostraron cifras alarmantes, con más de 8.700 reportes entre enero y noviembre.

Según datos también divulgados por autoridades distritales y nacionales, en Colombia se reportaron más de 19.000 casos de abuso sexual contra menores en el último año, lo que equivale a un promedio de 53 casos diarios, y en Bogotá la tasa de maltrato infantil —incluyendo violencia sexual— se duplicó en los últimos tres años.

