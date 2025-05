Hurto violento a camioneta en Ciudad Bolívar terminó con tres capturados

Los hechos se presentaron en el sector de Ciudad Jardín. Foto: Policía de Bogotá

La Policía Nacional, a través de uniformados adscritos a la Estación de Policía Ciudad Bolívar, lograron la captura de dos hombres y un menor de edad señalados de hurtar un vehículo a dos personas.

Los hechos se presentaron en el sector de Ciudad Jardín, donde una pareja que llegaba a su vivienda fue abordada por los sujetos que se movilizaban en un automóvil. Amedrentándolos con arma de fuego, los delincuentes golpearon a las víctimas y los despojaron de su carro.

Sin embargo, ante la alerta de la ciudadanía, la Policía activó un plan candado y la persecución terminó con su captura en el barrio el Perdomo.

En el procedimiento los uniformados hallaron un arma de fuego tipo revólver con cuatro cartuchos calibre 38, al mismo tiempo, logran la recuperación del vehículo y la inmovilización del carro en el que se transportaban.

Los dos hombres capturados y el menor de edad, fueron puestos a disposición ante la autoridad competente. Según la Policía, dos de los delincuentes presentan condena vigente por hurto calificado, orden de captura por el mismo delito y utilización de menores de edad para la comisión de delitos con el fin de evadir su responsabilidad.

En Bogotá, según la Secretaría de Seguridad, el hurto de automotores ha tenido un leve descenso. En el caso de los carros, entre enero y septiembre, se reportaron 3.138 casos, 11 menos que en el mismo periodo de 2023. En cuanto a motos, este año se reportaron 4.054 casos, 114 menos que en 2023. Las localidades más afectadas son Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme. En total, este año se han realizado 162 capturas y se han recuperado 828 vehículos. Cabe mencionar que las cifras no discriminan el hurto de vehículos que operan con APP de transporte, porque por la falta de normatividad este servicio se considera ilegal.

“Una de las consecuencias de que este servicio no esté regulado es que las APP toman medidas de seguridad de manera voluntaria. Por ejemplo, ofrecen seguros que cubren siniestros para usuarios y conductores durante el viaje o medidas de identificación para conductores y pasajeros, pero no son medidas obligatorias, por un marco normativo promovido por el Estado. Mientras esa condición siga, no se podrá avanzar en una normativa especial que, seguramente, ayudaría a mitigar los casos de hurto”, señaló, José Daniel López, presidente de Alianza Inn, gremio que reúne a las APP de transporte.

En la mayoría de los casos de robos de vehículos asociados a plataformas, las modalidades son el falso servicio y la suplantación de identidad. En el falso servicio, los delincuentes piden el vehículo y cuando llega el conductor, puede que o le quiten el carro inmediatamente o, en medio del viaje. En la suplantación, suele suceder que los delincuentes se valen de perfiles de usuarios, que quedan abiertos en celulares robados. Solicitan el servicio y el conductor no sospecha por el perfil que registra. Una vez el vehículo llega, se comete el hurto. En ese sentido, buena parte de la estrategia de seguridad dependen del autocuidado de los conductores.

