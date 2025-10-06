Minhacienda aprobó a Bogotá crédito de USD 100 millones para la PTAR Canoas

El proyecto avanza en la precalificación de los consorcios interesados en financiar y construir la megaobra. Foto: Acueducto

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La capital está cada vez más cerca de dar un importante paso para avanzar en una tarea pendiente y determinante para el futuro hídrico de la región: la descontaminación del río Bogotá, aplazada desde hace años. Pese a la larga espera, el Acueducto confirmó la aprobación de la financiación para terminar la contratación para construir la planta, que tratará el 70 % de las aguas residuales de la capital del país y el 100 % de la zona urbana de Soacha.

Le puede interesar: Así planea la Uaesp ‘resucitar’ los cementerios distritales

Así lo confirmó Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), quien dio a conocer que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, otorgó el concepto favorable sobre la viabilidad de la contragarantía que propuso por la empresa para adquirir un préstamo con el Banco Mundial. El Ministerio de Hacienda en su concepto señala que “la entidad cuenta con la capacidad de otorgar la contragarantía a favor de la Nación, con la cobertura y suficiencia requeridas.”

“Con este concepto, se avanza en la estructuración de un contrato de empréstito externo que la EAAB proyecta celebrar con el Banco Mundial por la suma de USD 100 millones de dólares, para la construcción de la PTAR Canoas”, indicó la gerente.

¿En qué va la PTAR Canoas?

Cabe resaltar que, a pesar de que la licitación apenas continúa, el proyecto hoy día ya cuenta con avances importantes para cumplir con la tarea de descontaminar el río Bogotá, una misión impuesta por el Estado en 2004 que apenas empieza a tomar forma. Entre los avances, se destacan: la adquisición del predio adquirido; culminación de diseños de detalle de todas las fases y componentes de la PTAR Canoas.

Así mismo, ya cuenta con licencia ambiental aprobada; avance en obras de infraestructura de alimentación como los interceptores y la “Estación Elevadora”. También está lista toda la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto; los convenios de cofinanciación; el cupo de endeudamiento aprobado por parte del Concejo de Bogotá; y, ya hay cuatro consorcios precalificados que se medirán el pulso por el contrato para construir la que será la segunda planta de tratamiento de aguas residuales más grande de Latinoamérica.

¿Quién construirá la PTAR Canoas?

El proyecto ya cuenta con cuatro precalificados para la etapa de selección de ofertas.

APCA Aguas Canoas:Este consorcio está integrado por tres firmas chinas: Beijing Enterprises Water Group (BEWG), Shanghai Chengtou Sewage Treatment y China Harbour Engineering, sucursal Colombia. La BEWG es una de las empresas líderes en tratamiento de aguas residuales, con más de 1.300 plantas operativas en ocho países. Shanghai Chengtou se especializa en manejo de lodos y digestión anaeróbica, mientras que China Harbour, que también participa en la licitación de la Línea 2 del Metro de Bogotá, ha sido señalada por posibles conflictos de interés en otros procesos de contratación. Promotora del Desarrollo de América Latina S.A. de C.V.: Filial mexicana del grupo IDEAL, vinculado al empresario Carlos Slim, esta compañía tiene experiencia en grandes obras de infraestructura y concesiones viales en México y América Latina. Opera más de quince carreteras, tres terminales multimodales y dos importantes plantas de tratamiento: la PTAR Atotonilco —la más grande de América Latina— y la PTAR Saltillo. En Bogotá ya había mostrado interés en la Primera Línea del Metro, como parte del consorcio Metro de Bogotá. Unión PTAR de la Sabana: Conformada por las firmas españolas ACCIONA Colombia S.A.S. y SACYR Concesiones Colombia Participadas I S.A.S., esta unión reúne experiencia en concesiones viales y construcción de grandes obras en el país. SACYR ha ejecutado proyectos como la carretera Pamplona–Cúcuta, mientras que ACCIONA enfrenta un litigio con Emcali por presunto incumplimiento en la optimización de la PTAR Cañaveralejo, contrato que tuvo retrasos y generó alertas de la Procuraduría por los riesgos ambientales para Cali. APCA PTAR Canoas:Este consorcio lo encabeza Veolia Holding Colombia S.A., filial de la multinacional francesa Veolia Environnement, con experiencia en manejo del ciclo del agua y residuos sólidos. Veolia opera el relleno sanitario Doña Juana, la planta Tibitoc y los sistemas de acueducto y alcantarillado de Montería. La acompaña MITSUI & Co. Infrastructure Solutions S.A. de C.V., firma mexicana con más de seis décadas de trayectoria en proyectos de agua y energía. La financiación de la PTAR Canoas, estimada en $4,5 billones, será compartida entre la CAR (50 %), la Secretaría de Hacienda Distrital (29 %), la EAAB (19 %) y la Gobernación de Cundinamarca (2 %).

Siga leyendo: Vía al Llano completa un mes de cierres: transporte de alimentos, el más golpeado

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.