CAR suspende construcción de cinco viviendas en reserva del Río Bogotá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) suspendió la construcción de cinco viviendas y un área comercial dentro de la Reserva Forestal de la cuenca alta del Río Bogotá, en zona rural de Chocontá.

Según la entidad, el proyecto se adelantaba sin los permisos ambientales necesarios y no contaba con un sistema adecuado para el manejo de aguas residuales. Además, las casas estaban agrupadas en un mismo terreno, lo que incumple las normas que regulan este tipo de construcciones en áreas protegidas.

Durante la inspección, la CAR evidenció movimientos de tierra dentro de la reserva, una actividad que puede afectar el suelo, el agua y el entorno natural. Por esta razón, ordenó la suspensión inmediata de la obra.

“Suspendimos el proyecto para evitar que continúe una actividad que afecta el medio ambiente y los recursos naturales”, afirmó Camilo Poveda, director regional de la CAR en Almeidas y Guatavita.

La autoridad ambiental explicó que en esta zona solo se permiten viviendas rurales aisladas, no conjuntos de casas campestres. También recordó que los municipios no pueden autorizar nuevas construcciones dentro de la reserva hasta que exista un plan claro sobre el uso del suelo y la protección del área.

La CAR reiteró que estas decisiones buscan proteger el agua y los recursos naturales de la cuenca alta del Río Bogotá, e invitó a la ciudadanía a denunciar construcciones que puedan poner en riesgo esta zona protegida.

