Piden investigar como intento de feminicidio agresión contra dueña de restaurante en Usaquén

La mujer fue atendida en la Clínica Reina Sofía y paralelo a su estado físico de salud, la Secretaría de la Mujer informó que establecieron contacto con ella para activar la Ruta Única de Atención. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

20 días de incapacidad por las 80 lesiones en su cuerpo, entre fracturas y parte del cuero cabelludo desprendido, fue el tiempo que recibió una empresaria española, luego de ser víctima de una brutal agresión por parte de uno de sus exempleados en su restaurante ubicado en Usaquén.

El video, que rondó en redes sociales en las últimas horas, es la principal pieza probatoria de los hechos que ocurrieron el pasado jueves 23 de julio sobre las 10:36 p. m. Allí, el agresor de nacionalidad venezolana identificado como Racifo Jesús Acosta Lizardo tomó por el cabello a la mujer y la arrastró dentro del local, para golpearla en varias ocasiones y con sevicia. Mientras ella le suplica que la suelte y grita por ayuda.

Lea más: Bogotá conmemora el Día de la Mujer Afrodescendiente reconociendo sus luchas y liderazgos

Su llamado de auxilio es finalmente escuchado por otras personas, quienes confusas, terminan asistiéndola y encerrando al hombre dentro del local, mientras llegan las autoridades.

Piden que se investigue como intento de feminicidio

Al lugar, acudieron uniformados del CAI de Santa Bárbara para llevarse bajo arresto al sujeto. Sin embargo, de acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, Acosta “inexplicablemente fue dejado en libertad. Esta decisión es inaceptable y pone en claro riesgo a la víctima”.

A su rechazo, el primer mandatario de Bogotá pidió a la Fiscalía que este caso no se investigue como lesiones personales, sino como un claro intento de feminicidio y, por ende, se le dicte medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.

“Actos violentos como este no pueden tener espacio en nuestra sociedad. El agresor debe estar en la cárcel y todas las decisiones deben priorizar la protección de la víctima”, concluyó Galán.

Le puede interesar: Condenan a 44 años de prisión a feminicida de Cecilia Santana, asesinada en 2024

¿Por qué fue dejado en libertad?

La Fiscalía General de la Nación indicó a este diario que dispuso del grupo de apoyo de género para investigar, de manera más amplia, los hechos relacionados. Como resultado, detallaron que a la víctima le fueron otorgadas medidas de protección. “De igual forma, se ordenaron diversas actividades de policía judicial, entre ellas la realización de entrevistas a los vecinos del sector”, acotaron.

Frente a la situación jurídica del capturado, el ente acusador explicó que los delitos que preliminarmente son materia de investigación, entre ellos lesiones personales y daño en bien ajeno, “no prevén medida de aseguramiento”. En consecuencia, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal, la persona capturada fue dejada en libertad, pero continúa “vinculada al proceso mediante compromiso de comparecencia”.

La Fiscalía concluyó que están corroborando, con base en la historia clínica del centro hospitalario donde fue atendida la víctima, si “presentó lesiones de mayor gravedad (como comprometer un órgano vital) y determinar si procede una variación del delito que actualmente es materia de investigación”.

La mujer fue atendida en la Clínica Reina Sofía y paralelo a su estado físico de salud, la Secretaría de la Mujer informó que establecieron contacto con ella para activar la Ruta Única de Atención, donde le brindan orientación e información, atención integral en salud física y mental, además de facilitar el acceso a medidas de protección y justicia, así como acogida en caso de ser necesario.

Líneas de atención por violencias basadas en género

En caso de que la vida de una mujer esté en riesgo debe llamar inmediatamente a la línea de emergencias 123.

Telefónica:

Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137 o escriba 300 755 18 46

Línea Nacional 155

Presencial:

Casas de Igualdad de Oportunidades

Casas de Justicia

Manzanas del Cuidado

Casa de Todas

Para atención médica:

USS: Unidades de Servicios de Salud (antes Hospitales Distritales)

CAPS: Centros de Atención Prioritaria en Salud

IPS: Instituciones Prestadoras de Salud

PAPS: Puntos de Atención Primaria en Salud

Para denunciar:

URI: Unidad de Reacción Inmediata

CAF: Centro de Atención de la Fiscalía General de la Nación

Calle 19 no. 27-09, pisos 1 y 3. lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Fiscalía General de la Nación celular: 122 teléfono: 01 8000 919 748

Plataforma virtual denuncia fácil: https://sicecon.fiscalia.gov.co/denuncia/llenarformulario

Comisarías de Familia (de manera transitoria)

Si necesita ser protegida o acogida:

Comisarías de Familia en Bogotá

Línea Una llamada de vida 601 380 84 00

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.