Hallan más de cinco hectáreas con escombros que ponían en riesgo canales de agua en Sopó

La CAR suspendió las actividades tras evidenciar residuos de construcción que afectaban canales de agua en zona rural de Sopó. Foto: CAR

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión inmediata de una actividad de disposición de escombros y residuos de construcción que se desarrollaba en una zona rural de Sopó, luego de identificar posibles afectaciones ambientales en un área de aproximadamente 5,82 hectáreas.

La intervención se produjo tras una denuncia anónima que alertó sobre movimientos de tierra y disposición de materiales en el predio. Durante una visita técnica, profesionales de la entidad encontraron fragmentos de ladrillo, concreto, tuberías, acero y otros residuos de construcción distribuidos directamente sobre el suelo.

Según informó la CAR, parte de estos materiales había sido depositada incluso sobre canales internos del terreno, situación que podría alterar la dinámica hídrica del sector y aumentar el riesgo de inundaciones.

“Esta situación estaría afectando canales internos del terreno, con riesgo de alteración en la dinámica hídrica y posibles escenarios de inundación”, explicó Mauricio Garzón, director regional Sabana Centro de la CAR.

Durante la inspección también se evidenció la construcción de estructuras con estos residuos y el ingreso constante de vehículos tipo volqueta, lo que permitió establecer que la actividad continuaba en ejecución al momento de la visita.

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La entidad advirtió que este tipo de prácticas puede generar afectaciones sobre el suelo y los recursos hídricos, además de incrementar riesgos ambientales asociados a erosión, contaminación y obstrucción de los flujos naturales de agua.

De acuerdo con la información recopilada por los funcionarios, las actividades estarían relacionadas con trabajos de adecuación del terreno. Sin embargo, durante la diligencia no fueron presentados los documentos que acreditaran el cumplimiento de los requisitos ambientales exigidos para el manejo de este tipo de residuos.

Ante este panorama, la CAR impuso una medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de las actividades, mientras adelanta las verificaciones correspondientes para determinar si se cumplían las condiciones requeridas por la normatividad ambiental.

La autoridad ambiental anunció que continuará realizando labores de seguimiento y control en la zona para evitar nuevas afectaciones sobre los recursos naturales y establecer las responsabilidades a que haya lugar.

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