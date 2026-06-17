Delincuente cometió fleteo en Bosa y trató de esconder el botín en un cementerio

El capturado, presenta anotaciones judiciales por el delito de hurto. Foto: Policía de Bogotá

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Dos mujeres en la localidad de Bosa fueron víctimas de un violento hurto cuando retiraron dinero en efectivo de un corresponsal bancario.

Cámaras de seguridad lograron captar el momento en que los delincuentes, a bordo de una motocicleta, interceptan a las víctimas y de manera violenta agrede a una de ellas para quitarle cerca de COP 2 millones.

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Sin embargo, ante la alerta ciudadana, patrullas de la estación acudieron al llamado e iniciaron una persecución. Fue entonces, que uno de los asaltantes, al verse acorralado, trató de esconder el botín y el arma en el Cementerio de Piamonte.

Las afectadas reconocieron plenamente al ciudadano capturado y los elementos recuperados por la patrulla de vigilancia.

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El capturado, quien presenta anotaciones judiciales por el delito de hurto, fue dejado a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Bosa junto con los elementos materiales probatorios, para que responda por los hechos que se le atribuyen.

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