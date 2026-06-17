Extensión de Transmilenio en Soacha alcanza un avance del 74% y entra en nueva etapa de obra

La infraestructura se construye en la intersección de la Autopista Sur. Foto: Gobernación de Cundinamarca

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La ampliación de Transmilenio hacia Soacha ya alcanza un avance del 74,1 %, una de las obras más importantes para la movilidad entre Bogotá y el sur de la región capital.

El proyecto reporta como uno de sus principales hitos la fundición de la placa superior del primer módulo del deprimido, una obra que permitirá eliminar cruces semafóricos y mejorará la conexión entre las comunas 2 y 6 de Soacha.

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Una vez entre en operación, el paso deprimido permitirá una circulación continua bajo la Autopista Sur, reduciendo tiempos de desplazamiento, mejorando la seguridad vial y facilitando la movilidad de miles de usuarios que diariamente se desplazan entre Bogotá, Soacha y los municipios del sur del departamento.

La obra contempla la construcción de 156 pilotes de 25 metros de profundidad, dos muros de contención y una estructura de aproximadamente 21,8 metros de ancho que atravesará completamente el corredor vial. Como complemento, se construirán dos glorietas que optimizarán las conexiones con la Autopista Sur y fortalecerán la movilidad local y regional.

En paralelo, también se trabaja en la culminación del primero de los tres módulos previstos para el paso deprimido. Esta metodología constructiva ha permitido mantener la operación de la Autopista Sur mientras avanzan las obras, minimizando las afectaciones para los usuarios de uno de los corredores más transitados del país.

“Actualmente avanzamos en la culminación del primero de los tres módulos previstos para el deprimido, una técnica que ha permitido mantener la operación de la Autopista Sur mientras se ejecutan las obras”, explicó el mandatario departamental.

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El cronograma indica que la troncal estaría operando a mediados de 2026 y los beneficios serán inmediatos. De acuerdo con la Gobernación, el TransMilenio Soacha descongestionará la Autopista Sur —por donde circulan hasta medio millón de vehículos— y permitirá que un millón de ciudadanos accedan a un sistema con capacidad ampliada, gracias a 296 biarticulados.

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