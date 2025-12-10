Caravana navideña del Acueducto recorrerá Bogotá: así puede conocerla

Las nueve rutas estarán en puntos estratégicos como la Central de Operaciones de la EAAB, el Planetario, Hacienda Santa Bárbara, Tunjuelito y el Parque Central de Suba, entre otros. Foto: Empresa de Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá hará por primera vez una caravana navideña que inicia este miércoles 10 e irá hasta el próximo 18 de diciembre. Desde la EAAB, detallaron que vehículos emblemáticos de la Empresa estarán iluminados y acompañados por personajes oficiales que representan la vida de los páramos de la ciudad como Renacua y sus amigos Roloso, Candino, Frailejón Augusto, Colibrithany y Beny el venado.

“Esta iniciativa es una invitación a celebrar desde el lugar donde nace nuestro recurso más valioso, el agua; queremos que Bogotá viva la Navidad reconociendo el valor del páramo. Los invito a estar pendientes de los recorridos para que salgan a las calles y la disfruten con sus familias”, destacó Natasha Avendaño, gerente general.

Las nueve rutas estarán en puntos estratégicos como la Central de Operaciones de la EAAB, el Planetario, Hacienda Santa Bárbara, Tunjuelito y el Parque Central de Suba, entre otros, garantizando una cobertura amplia en la ciudad.

Además del recorrido, la ciudadanía podrá disfrutar activaciones itinerantes con pedagogía, música y contenido ambiental que resaltan la importancia de los ecosistemas que abastecen de agua a Bogotá.

Recorrido caravana navideña Acueducto

RUTA 1

Miércoles 10 de diciembre

• Desde: Avenida Calle 24 con Carrera 100, Fontibón.

• Hasta: Avenida Calle 24 con Carrera 37, sede central de la EAAB.

RUTA 2

Jueves 11 de diciembre

• Desde: Calle 63 Sur con Carrera 100A.

• Hasta: Avenida 68 con Calle 11.

RUTA 3

Viernes 12 de diciembre

• Desde: Avenida Carrera 7 con Calle 126.

• Hasta: Avenida Carrera 10 con Calle 26.

RUTA 4

Sábado 13 de diciembre

• Desde: Avenida Carrera 30 con Avenida 1.° de Mayo.

• Hasta: Avenida Carrera 9 con Calle 147.

RUTA 5

Domingo 14 de diciembre

• Desde: Calle 63 con Carrera 24.

• Hasta: Calle 64 con Carrera 123, Engativá

RUTA 6

Lunes 15 de diciembre

• Desde: Avenida Caracas con Calle 42 Sur, Sede Santa Lucía EAAB.

• Hasta: Carrera 3A con Calle 136A Sur.

RUTA 7

Martes 16 de diciembre

• Desde: Avenida Calle 127 con Carrera 71D.

• Hasta: Avenida Carrera 7 con Calle 126.

RUTA 8

Miércoles 17 de diciembre

• Desde: Avenida Carrera 19C con Calle 48C Sur, Parque El Tunal.

• Hasta: Avenida Ciudad de Cali con Avenida 1.° de Mayo.

RUTA 9

Jueves 18 de diciembre

• Desde: Avenida Carrera 91 con Calle 147, Parque Central Suba.

• Hasta: Avenida Carrera 91 con Calle 146C Bis.

En este último recorrido, la Caravana partirá del Parque Central de Suba, recorrerá varios sectores de la localidad y regresará al mismo punto.

