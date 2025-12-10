¿Sin regalos para Navidad? Asista a la Feria del Juguete 2025 en Bogotá

En sus pasillos, encontrarán los tradicionales balones, muñecos, peluches y juegos de mesa. También hay juguetes más elaborados como cuatrimotos eléctricas, carros a control remoto y pistas de gran formato. Foto: Sencia

Restan dos semanas para vivir la Navidad y muchos hogares en Bogotá están preparando sus regalos para esta celebración. Por ello, como es tradición en estos últimos 25 años, la Feria del Juguete abre una vez más sus puertas, esta vez en inmediaciones al Estadio El Campín, para que interesados puedan adquirir lo que desean.

Hasta el 24 de diciembre, desde las 9:00 a. m., hasta las 9:00 p. m., los visitantes podrán ingresar de manera gratuita y encontrar los tradicionales balones, muñecos, peluches y juegos de mesa. También juguetes más elaborados como cuatrimotos eléctricas, carros a control remoto y pistas de gran formato. Todas las opciones desde los COP 5.000.

“Muchas familias dicen que primero vienen los juguetes y después la ropa. Para muchos, el mejor regalo de Navidad sigue siendo un juguete. Por eso, en la feria encontrarán gran variedad”, agrega Luciano Camacho, coordinador del evento.

La Feria del Juguete reúne a cerca de 100 comerciantes entre los que se encuentran algunas familias jugueteras que llevan tres generaciones participando.

