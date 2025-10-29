Cárcel preventiva a mujer que tiró a su bebé de 10 meses al río Bogotá

Un fiscal le imputó el delito de tentativa de homicidio Foto: Fiscalía

Un momento de angustia protagonizaros dos uniformados de la Policía de Bogotá, que salvaron de ahogarse a una mujer y su bebé de 10 meses en el río Bogotá. Sin embargo, minutos antes el caso había tomado un giro inesperado.

De acuerdo con el testimonio de dos patrulleros del CAI La Gaitana, recibieron una llamada de auxilio a través de la central de radio, desplazándose entonces al sector de Puente Lata, localidad de Suba.

Al llegar, los policías se encontraron con una escena que los dejó pasmados: hallaron a la orilla del río a una mujer en evidente crisis emocional, sosteniendo a una bebé de 10 meses. Pese a los intentos de los uniformados por calmar la situación y entablar un diálogo, la mujer terminó lanzando a la menor al agua para luego saltar ella.

Ante el inminente peligro, los agentes no lo dudaron y se lanzaron al río para rescatar a madre e hija. Por fortuna lograron llegar hasta donde estaban y evitaron que la corriente las arrastrara. Una vez en tierra solicitaron apoyo médico urgente.

La mujer fue judicializada

Tras su captura en flagrancia, la mujer fue dejada a disposición de la Fiscalía quien le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa. Cargo que no aceptó.

Fue entonces que gracias al material probatorio, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento preventivo en centro carcelario.

Es de resaltar que la bebé de 10 meses permanece en un centro asistencial por complicaciones en su salud tras el hecho y está bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien restablecerá sus derechos.

El caso, además de resaltar la acción de los uniformados, pone de relieve la urgencia de fortalecer la atención en salud mental y la detección temprana de crisis emocionales en la ciudad, un desafío creciente en contextos de estrés, violencia y precariedad social.

