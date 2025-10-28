Inspección en club El Nogal: MinTrabajo revisa casos por despidos masivos

Dirección Territorial Bogotá inspecciona Club El Nogal. Foto: MinTrabajo

El Ministerio de Trabajo y directivos de El Nogal, realizaron este martes una ruta de trabajo luego de la inspección realizada en el club social el pasado 20 de octubre, tras denuncias anónimas relacionadas con un posible despido masivo de cerca de 80 trabajadores.

“Muchas personas fueron obligadas a firmar sus retiros voluntarios, una amiga le pasó allá, y tuvo que firmar para no tener consecuencias con ellos. Sin embargo, ella desconocía sus derechos o las acciones que podía ejercer si no firmaba. Despidieron a muchos trabajadores”, comentaron dos ciudadanos a través de su cuenta en X.

Durante la visita, la Dirección Territorial de Bogotá identificó la firma de 76 acuerdos voluntarios de terminación del contrato laboral, lo que llevó al Ministerio de Trabajo a convocar la mesa de trabajo.

¿Qué medidas tomarán?

Durante el encuentro, el Ministerio de Trabajo y el Club El Nogal, acordaron una revisión de cada una de las 70 actuaciones de la terminación de los contratos para establecer si los acuerdos voluntarios de terminación se realizaron sin ningún tipo de presión.

De igual manera, establecer si estas personas son objeto de protecciones especiales como madres cabeza de familia, problemas de salud, prepensionados o en retén social y, en caso dado, reintegrarlos.

“El Club siempre ha defendido a sus trabajadores. Nos comprometemos a que cada trabajador esté conforme con su liquidación, y si hay que reintegrar a madres cabeza de familia, en retén social y por salud, así lo haremos”, dijo Juan Manuel Rugeles, socio y mediador del club.

Por otro lado, la cartera ministerial resaltó que el hallazgo más grave y que ameritará sanción, fueron las demoras en el pago de seguridad social de siete trabajadores. “El Club se comprometió a ponerse al día de inmediato”, detallaron.

Adicionalmente, indicaron que brindarán acompañamiento técnico para ajustar el Reglamento Interno de Trabajo a la nueva normatividad laboral y el Convenio 190 de la OIT (prevención de violencia y acoso), así como a las obligaciones sobre la jornada laboral de 42 horas, el pago de recargos dominicales y festivos.

Dentro del informe también recopilaron la información en seguridad y salud en el trabajo (SST), “que carece de los estándares mínimos y que se continúa analizando para ver si se diseña un plan de mejora en sus espacios laborales”, sentenció MinTrabajo.

Por su parte, la presidenta de la Junta Directiva de la Corporación El Nogal, Sandra Neira, aseguró que el Club acatará la normatividad legal. “Reiteramos que si hay temas para mejorar, tenemos toda la voluntad en beneficio de los trabajadores. Agradecemos la labor de mediación del Ministerio del Trabajo”.

