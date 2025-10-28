Basuras en Bogotá: así planea el Distrito contrarrestar la problemática

Crisis en la recolección de basuras en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El servicio público del plan de recolección de basuras enfrenta una crisis por errores administrativos y operativos. A la fecha, hay 469 puntos críticos por arrojo de basuras en Bogotá, un 25% menos respecto a septiembre de 2024 (625).

Lea más: Así fue el rescate de una mujer que saltó con su hija de brazos al río Bogotá

Por ello, con la nueva dirección de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), a cargo de Armando Ojeda, la Alcaldía parece estar preparándose desde ahora para enfrentar el cambio en febrero de 2026 cuando la ciudad pase de un modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) a libre competencia.

¿De qué trata?

Tras detectar cientos de puntos críticos, la UAESP diseñó un plan de siete puntos con el que busca superar la grave problemática mediante la eficiencia en la gestión de residuos.

Mejoras en la operación

Aumento de recolección: Aguas de Bogotá incrementará la recolección en puntos críticos y de arrojo clandestino de 182 a 300 toneladas diarias.

Más atención a puntos críticos y arrojo clandestino: Los concesionarios del servicio cuentan con adiciones contractuales, lo que permite atender el crecimiento de este tipo de residuos en 18,99% entre enero y septiembre de 2025 frente al mismo periodo de 2024.

Optimización del servicio: En coordinación con las alcaldías locales, evalúan los puntos de contenerización y cestas para posibles ajustes.

Actualización del PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos): nuevas áreas de barrido y limpieza, ajuste de frecuencias, lavado de puentes peatonales e inventario actualizado de cestas y zonas verdes.

Más noticias: Bogotá entregará este martes el Premio Gonzalo Jiménez de Quesada 2025

Nueva flota de vehículos:

- Promoambiental: 25 nuevos compactadores de 25 yd.

- LIME: 2 volquetas, 1 minicargador y 1 compactador de 32 yd.

- Ciudad Limpia: 5 compactadores de 25 yd.

- Bogotá Limpia: 2 vehículos para residuos mixtos.

- Área Limpia: 4 volquetas, 1 compactador de 32 yd y 3 de 25 yd.

Recolección gratuita de escombros

La UAESP dará un beneficio a las primeras 200 personas que llamen a la Línea 110, otorgándoles la gratuidad en la recolección de escombros de hasta 2 m³. Cada usuario puede acceder al servicio una vez por semestre.

Más ecopuntos

47 nuevos ecopuntos (211 en total) para facilitar la disposición gratuita de escombros, tejas, maderas, muebles, colchones y otros residuos voluminosos.

Mayores frecuencias de lavado

En noviembre se reactivarán las mayores frecuencias de lavado, lo que permitirá atender 1.757 puntos de la ciudad y limpiar 1.571.511 m² de espacio público adicionales de los 489 puntos que se lavan 2 veces al semestre cobrados vía tarifa, garantizando entornos más limpios y saludables para todos.

Sanciones por arrojar residuos

En lo corrido del año se han aplicado 52 comparendos ambientales y 219 llamados de atención a infractores.

Cabe recordar que existen multas desde $379.600 hasta $1.518.400 para quienes arrojen basura, llantas o escombros en el espacio público.

Operativos

Como líderes de la Mesa Distrital de Residuos, la UAESP y las entidades distritales han desarrollado 8 macrointervenciones en los siguientes sectores:

Galerías



Los Mártires (2)



Santa Fe



San Cristóbal



Chapinero



Usaquén



Suba

Canales de comunicación

La ciudadanía cuenta con herramientas para conocer y reportar temas del servicio de aseo:

A través de Chatico , en la línea de WhatsApp 316 023 1524 se podrán consultar los horarios de recolección.

En la Línea 195 opción #8 , está habilitada para el reporte de escombros en vía pública, solicitud de poda de árboles y consultas sobre recolección de residuos.

En la Línea 110 se puede solicitar la recolección a los operadores de los residuos especiales (RCD y voluminosos).

Le puede interesar: ‘Candeleo’, adrenalina, operativos e inteligencia para frenar los piques en Bogotá

Si bien las medidas que anunció la Alcaldía marcan un intento por corregir una crisis en la gestión de residuos, su efectividad dependerá no solo de la capacidad operativa del nuevo equipo directivo, sino de una vigilancia rigurosa, una articulación interinstitucional real, y una participación ciudadana sostenida. Bogotá ha padecido por años las consecuencias de un modelo deficiente, con escasa rendición de cuentas y nulo aprendizaje institucional. El reto ahora no es solo ejecutar nuevos planes, sino evitar que las soluciones se conviertan en promesas recicladas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.