¿Qué pasó con el universitario que hallaron muerto en Gachancipá? Esto dicen las autoridades

Desde la Gobernación de Cundinamarca reiteraron que acompañarán el proceso judicial y garantizarán el apoyo institucional que requiera la familia durante las investigaciones.

La muerte del universitario Cristian Esneider Martín, de 16 años, alumno de la Universidad El Bosque de Bogotá, sigue generando conmoción en Bogotá, Cundinamarca y en la comunidad educativa. Mientras el gobernador Jorge Emilio Rey solicitó una investigación prioritaria, la Fiscalía confirmó que ya avanza en la recolección de evidencias para para esclarecer las causas y los móviles del fallecimiento.

Vale recordar que el último contacto de los familiares con el joven fue en la madrugada del lunes 16 de febrero, cuando salió de su casa al sur de Bogotá, para dirigirse a la universidad. Luego de ser reportado como desaparecido, las autoridades lo encontraron sin vida este martes, en la vereda San Bartolomé, zona rural del municipio de Gachancipá.

Janeth Martín, madre del joven, relató a Caracol Noticias los últimos momentos que compartió con su hijo antes de que saliera de casa rumbo a la universidad. Contó que Cristian madrugó, como lo hacía habitualmente, y antes de despedirse, ella le dijo: “Que la Virgen te acompañe”, sin imaginar que sería la última vez que lo vería con vida.

El joven llevaba poco más de dos semanas asistiendo a clases del programa de Matemáticas y Ciencia de Datos, al que ingresó gracias a una beca que ganó gracias a su destacado desempeño académico y al alto puntaje que obtuvo en las pruebas Saber 11. Era alguien disciplinado y ordenado, razón por la cual, al notar que no llegó a casa en su horario habitual, la angustia se apoderó de la familia.

Hacia las 6:00 de la tarde, al notar que su hijo no regresaba a casa ni respondía llamadas o mensajes, Janeth decidió acudir a la Policía para reportar su desaparición. Como su teléfono seguía encendido, lo usaron para dar con su ubicación. Al rastrear la señal, la ubicación apuntaba al municipio de Gachancipá, por lo que acudieron a la población para pedir ayuda de la Policía. Fue cuando lo encontraron sin vida. “Me mató el corazón”, dijo la madre, al referirse a la pérdida de su hijo.

Actos urgentes

Uno de los primeros en pronunciarse alrededor de este trágico caso fue el mandatario departamental Jorge Emilio Rey, quien fuera del llamado a los entes investigativos, lamentó profundamente la muerte del estudiante y expresó su solidaridad con su madre, familiares, amigos y compañeros, además de reiterar el respaldo institucional desde la Gobernación para acompañar a las autoridades judiciales y a la familia.

Tras el hecho, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) quedaron a cargo de los actos urgentes, para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del fallecimiento. Entre las labores en curso se encuentran:

La inspección técnica del cadáver.

La recolección de videos de cámaras de seguridad.

La recopilación de testimonios de familiares, amigos y compañeros de estudio.

Las autoridades buscan reconstruir los últimos movimientos del joven desde que salió de su casa.

Según sus familiares y docentes, Cristian llevaba una rutina enfocada en el estudio, no tenía antecedentes de comportamientos de riesgo y se destacaba por su rendimiento académico. Estaba becado y hacía parte del programa ‘Jóvenes a la E’, que apoya a estudiantes con alto desempeño.

Su muerte ha generado un profundo impacto entre compañeros, profesores y directivos de la universidad, así como en la comunidad educativa del departamento. Las autoridades señalaron que, a medida que avance el proceso, se informarán nuevos hallazgos que permitan esclarecer este caso que hoy enluta a una familia y a toda una comunidad educativa.

