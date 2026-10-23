La decisión la anunció este viernes 23 de octubre un juez de conocimiento, que aceptó los argumentos de la la Fiscalía, que estableció que Diana permaneció retenida durante 40 horas, tiempo…

Ocho meses después del secuestro de Diana Ospina, la mujer que desapareció tras abordar un taxi en Chapinero, la justicia condenó a dos de los responsables. Se trata de los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, quienes recibieron una pena de 28 años y seis meses de prisión por secuestro extorsivo y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

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Caso Diana Ospina: condenan a 28 años de cárcel a hermanos que la secuestraron en un taxi

La decisión la anunció este viernes 23 de octubre un juez de conocimiento, que aceptó los argumentos de la la Fiscalía, que estableció que Diana permaneció retenida durante 40 horas, tiempo en el que sus captores la obligaron a realizar transferencias bancarias por aproximadamente $40 millones.

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Los hechos ocurrieron en la madrugada del 22 de febrero de 2026, cuando la mujer, de 35 años, salió de la discoteca Theatron, en Chapinero, después de compartir con varios amigos durante una celebración de cumpleaños. Su destino era el barrio Santa María del Lago, en Engativá, donde residía.

Según la investigación, Diana intentó solicitar un vehículo mediante una aplicación, pero no logró conseguir el servicio y terminó abordando un taxi en la calle. El conductor era Juan Pablo Gómez Cardozo, uno de los hombres condenados.

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Cuando se encontraban cerca de su vivienda, el taxista detuvo el vehículo para permitir que subieran su hermano, Diego Armando, y un tercer hombre. Ambos sometieron a Diana mediante agresiones físicas y verbales, le quitaron sus pertenencias y la trasladaron a un inmueble donde permaneció privada de la libertad.

Durante su cautiverio, los responsables le exigieron las claves de sus cuentas bancarias y la obligaron a realizar transferencias virtuales. Finalmente, el 23 de febrero, fue liberada en inmediaciones de la vía a Choachí, en Cundinamarca.

Las pistas que marcaron la búsqueda de Diana Ospina

Mientras Diana permanecía desaparecida, sus familiares y amigos intentaban reconstruir sus últimos movimientos. En ese momento, Enrique Arango, amigo cercano de la mujer, contó a El Espectador que ella había alcanzado a enviar una fotografía de la placa del taxi y un mensaje en el que aseguraba que estaba a cinco minutos de llegar a su casa.

Sin embargo, horas después, sus allegados descubrieron que la fotografía y otros mensajes enviados durante la madrugada habían sido eliminados. También detectaron movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, lo que aumentó la preocupación por su seguridad. “Mandó la placa y dijo que estaba a cinco minutos. Después borraron todo. Esto nos tiene muy preocupados porque sugiere que alguien tuvo acceso al teléfono después de que ella abordó el vehículo”, relató Arango durante la búsqueda.

La familia también denunció haber recibido llamadas de personas que exigían $5 millones por su supuesta liberación, aunque no aportaron pruebas de tenerla retenida. La Fiscalía no precisó si estas comunicaciones estuvieron relacionadas con los responsables del secuestro.

La condena contra los responsables

La investigación estuvo a cargo de un fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Durante una audiencia de imputación realizada en marzo, los hermanos Gómez Cardozo aceptaron libre y voluntariamente su responsabilidad en los delitos. Tras valorar las pruebas, un juez penal especializado los condenó a 28 años y seis meses de prisión y les impuso una multa de 4.374 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Aunque la Fiscalía confirmó que un tercer hombre participó en el sometimiento de Diana, no entregó información sobre su identificación ni sobre posibles actuaciones judiciales en su contra.

El caso de Diana Ospina vuelve a poner la atención sobre los llamados paseos millonarios en Bogotá, una modalidad en la que los delincuentes retienen a sus víctimas para obligarlas a entregar dinero. En medio de este panorama, las autoridades reportaron la captura de 2.089 personas durante junio de 2026 por su presunta vinculación con distintos delitos, entre ellos extorsión y hurto.



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