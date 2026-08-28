Sicarios confundieron al empresario Gustavo Aponte con otro hombre, según Fiscalía

El ataque armado también cobró la vida de uno de los integrantes de su esquema de seguridad, Luis Gabriel Guttiéreez Garzón. Foto: Archivo Particular

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La investigación por el asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, apunta a que ninguno de los dos era el objetivo inicial del ataque. De acuerdo con la última información oficial divulgada, la Fiscalía sostiene que los integrantes de una organización sicarial habrían confundido a Aponte con otro empresario al que siguieron durante varias semanas.

El avance se conoció después de la captura de Leonel Enrique Llanos Paternina, alias Tony, señalado de participar en los seguimientos, la vigilancia y la coordinación logística del doble homicidio ocurrido el 11 de febrero de 2026 en el norte de Bogotá.

Llanos Paternina fue detenido en Villavicencio el miércoles 26 de agosto. Un juez legalizó el procedimiento y la Fiscalía le imputó homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. El procesado no aceptó los cargos.

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¿Quién era el verdadero objetivo del atentado?

La Fiscalía informó oficialmente que las pruebas indican que el homicidio estaba dirigido contra “otro ciudadano” y terminó ejecutándose contra la persona equivocada. El ente investigador no reveló públicamente su identidad en el primer comunicado sobre la captura.

Durante la audiencia y en declaraciones de la representación de las víctimas se conoció que el objetivo sería Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, empresario vinculado al negocio del oro y la minería.

Oliver Peñaranda aparece relacionado con sociedades como OP Gold Capital y OP Aurum Capital. Algunos reportes periodísticos señalan que había sido objeto de seguimientos y que guardaba similitudes físicas con Aponte.

Mario Iguarán, abogado de la familia del empresario arrocero, aseguró que la hipótesis del error se encuentra respaldada por pruebas testimoniales, documentales y técnicas. Según su versión, la estructura pretendía asesinar a Oliver Peñaranda y atacó a Aponte al confundirlo con él.

La identidad del supuesto objetivo surge de la información revelada en la actuación judicial y de la representación de las víctimas. Todavía falta establecer quién ordenó el homicidio, qué motivación tenía y quién entregó la información que condujo a la identificación equivocada.

Un grupo de WhatsApp habría coordinado los seguimientos

Los investigadores encontraron conversaciones de un grupo de WhatsApp denominado “Los Gladiadores”, que habría sido utilizado para coordinar la vigilancia y los movimientos de la estructura.

En los chats aparecen personas identificadas con los alias Zorro, Bam Bam, Carepapa, JJ, Pequeño y Moncayo, además de Llanos Paternina. La Fiscalía deberá individualizar sus funciones y establecer si todos intervinieron directamente en la planeación del atentado.

La investigación indica que al menos seis personas habrían participado en las labores previas, la ubicación del objetivo, el transporte del sicario y la huida. Los integrantes supuestamente compartían información sobre desplazamientos, vestuario y lugares frecuentados por la persona a la que pretendían asesinar.

El contenido de los chats todavía debe ser debatido dentro del proceso penal. Las menciones y alias encontrados en las conversaciones no constituyen por sí solos una declaración de responsabilidad.

El capturado habría vigilado la zona en motocicleta

La Fiscalía sostiene que Leonel Enrique Llanos Paternina realizó actividades de seguimiento, vigilancia y coordinación logística. También habría recorrido en motocicleta el sector donde ocurrió el crimen.

El abogado de la familia afirmó que Llanos era quien conducía la motocicleta utilizada durante el atentado. La imputación deberá precisar si transportó al sicario, facilitó su fuga o cumplió otra función dentro del plan.

Durante la captura fueron incautados dos teléfonos celulares Samsung. Los dispositivos serán sometidos a análisis forense para buscar comunicaciones, ubicaciones, contactos y archivos que permitan identificar a los demás participantes.

La Policía reportó que el procesado registra 22 anotaciones judiciales, entre ellas diez por concierto para delinquir y cinco por homicidio. Las anotaciones corresponden a registros o actuaciones previas y no equivalen automáticamente a condenas.

Así ocurrió el doble homicidio

Aponte acudió la tarde del 11 de febrero a un gimnasio situado en el sector de La Cabrera, en Chapinero. Su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, policía retirado que trabajaba en seguridad privada, permaneció en el exterior.

Las cámaras muestran que un hombre vestido con traje y corbata esperó la salida del empresario. La indumentaria le permitía circular con menor sospecha en una zona frecuentada por ejecutivos, escoltas y miembros de la Fuerza Pública.

Hacia las 3:35 p. m., el atacante se acercó a Aponte y Gutiérrez y disparó en repetidas ocasiones. Después corrió hacia el punto donde lo esperaba una motocicleta y escapó.

La Policía calificó desde el comienzo el ataque como premeditado. La revisión de más de un centenar de cámaras permitió seguir los desplazamientos previos del sicario, los vehículos utilizados y parte de la ruta de fuga.

Los investigadores también establecieron que el agresor habría pasado por una barbería cercana, donde se cambió de ropa antes del crimen. Después recibió una señal que le indicó cuándo debía aproximarse a las víctimas.

Otro hombre vinculado fue asesinado

La investigación incluye un segundo homicidio ocurrido el 30 de mayo en Tibiritá, Cundinamarca. La víctima sería un hombre que habría facilitado la huida del sicario después del ataque contra Aponte y su escolta.

Por ese crimen fue judicializado Onori José Yabier Mendoza Viña, quien permanece recluido. La Fiscalía le imputó homicidio y hurto calificado, ambos agravados.

El ente investigador no ha afirmado que el asesinato de ese posible colaborador buscara silenciarlo ni ha establecido públicamente una conexión intelectual entre ambos hechos. El vínculo conocido hasta ahora consiste en que la víctima habría intervenido en la logística posterior al doble homicidio de Bogotá.

La hipótesis de la confusión surgió en marzo

La posibilidad de que Aponte fuera una víctima equivocada comenzó a conocerse un mes después del crimen. En ese momento, diferentes versiones señalaban que el verdadero objetivo sería un comerciante de esmeraldas con características físicas similares.

La hipótesis enfrentó dudas porque el hombre mencionado inicialmente aseguró que llevaba cerca de diez años sin asistir a la sede del gimnasio donde ocurrió el ataque. También señaló diferencias físicas con Aponte y manifestó que la Fiscalía no lo había llamado a declarar.

El nuevo avance investigativo identifica a Olimpo Antonio Oliver Peñaranda como supuesto objetivo y menciona semanas de vigilancia coordinada mediante mensajes. Esto permite reconstruir con mayor detalle el plan criminal, aunque deja una pregunta central: cómo una estructura que realizó seguimientos prolongados terminó atacando a dos personas diferentes.

¿Quién era Gustavo Aponte?

Gustavo Aponte tenía 48 años y dirigía Arroz Sonora, empresa con operaciones en Tolima y Casanare. La compañía pertenece al Grupo Aponte, que adquirió la arrocera en 1993 y amplió su presencia dentro del sector agroindustrial.

El empresario también integraba el consejo directivo de la Fundación Gustavo Aponte Rojas, organización dedicada a programas sociales y educativos para niños y familias de comunidades vulnerables.

Tras el crimen, inicialmente se investigaron posibles amenazas, extorsiones o conflictos relacionados con su actividad empresarial. La nueva evidencia reduce la fuerza de esas hipótesis, aunque la conclusión sobre el error de identificación deberá probarse durante el proceso judicial.

La captura de Llanos Paternina constituye el primer resultado judicial directo por el doble homicidio. El autor de los disparos, los demás integrantes de la estructura y quien habría ordenado el ataque continúan sin identificar o capturar públicamente.

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