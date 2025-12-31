Caso Jean Claude Bossard: alcalde condecoró al patrullero que enfrentó a los homicidas

Alcalde Carlos Fernando Galán condecora al patrullero Luis Miguel Vergara, quien se enfrentó a los homicidas del empresario Jean Claude Bossard. Foto: Redes sociales

La ciudad todavía lamenta, así como otros crímenes, la muerte de Jean Claude Bossard, el joven empresario oriundo de Barranquilla que fue asesinado en medio de un robo al norte de Bogotá. En medio del luto familiar y de la consternación por la situación de seguridad en las calles, la Alcaldía de Bogotá entregó un galardón a uno de los uniformados que intervino durante el asalto.

En un acto de reconocimiento a la labor policial, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, condecoró al patrullero Luis Miguel Vergara, el uniformado que enfrentó a los delincuentes que habían asaltado y asesinado Jean Claude Bossard.

La valerosa acción de patrullero permitió la captura de un joven de 16 años, quien fue el responsable de disparar en contra del empresario y el cual recibió una pena de 7 años de prisión en una correccional para menores de edad.

La ceremonia, que se realizó en un acto público donde también se exaltó la labor de otros miembros de la fuerza pública, destacó la actuación oportuna y valiente del patrullero Vergara minutos después de que dos sujetos atacaran a Bossard en un intento de hurto en el norte de la ciudad.

Durante la entrega de la Orden Civil al Mérito, el alcalde Galán resaltó el compromiso del uniformado con la seguridad de la ciudadanía en situaciones de alto riesgo. Galán subrayó que este tipo de acciones son fundamentales para reforzar la confianza de los bogotanos en la labor policial frente a hechos de violencia y criminalidad.

El reconocimiento también se da en un contexto en el que la administración distrital ha reiterado su respaldo al uso legítimo de la fuerza cuando sea necesario en cumplimiento del deber y dentro del marco de la ley. Según Galán, honrar a quienes arriesgan su vida en defensa de la comunidad es un paso para fortalecer la seguridad en la capital.

