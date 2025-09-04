Valeria Afanador tenía dos heridas antes de morir, según el abogado de la familia

Hay luto en Cajicá por la muerte de la niña Valeria Afanador, de 10 años, quien desapareció el 12 de agosto y la encontraron el 29, en zona rural del municipio. Foto: Óscar Pérez

Con respecto al caso de Valeria Afanador, cada día surgen nuevos indicios desde el hallazgo de su cuerpo, el pasado 29 de agosto. Recientemente, en una entrevista, el abogado de la familia, Julián Quintana, reveló detalles sobre el estado en que fue encontrada la menor.

¿Qué dijo?

De acuerdo con el primer dictamen de Medicina Legal, se determinó que la principal causa de muerte fue ahogamiento. Sin embargo, Julián Quintana, abogado de la familia, señaló otros elementos que habrían sido previamente entregados a los familiares. En sus palabras: “Tenía dos heridas, escoriaciones, que son raspaduras, provocadas antes de que muriera”, afirmó en entrevista con Noticias Caracol.

El colegio no solo omitió cuidar a Valeria pese a sus fallas de seguridad, lo que terminó en su homicidio, después modificó la salida por donde sacaron a la niña:

1. Reconocen que la reja era insegura.

2. Alteraron la escena del delito.

Grave hecho que exige verdad y justicia pic.twitter.com/j9qWLNkQyb — Julián Quintana (@julianquintanat) September 3, 2025

Si bien sentenció que no se trataba de heridas mortales, la menor no las tenía previo a su desaparición. Según el documento que citó el abogado, las heridas estaban ubicadas en el torso y algunas en la mano izquierda. Así mismo, por el proceso de descomposición, los pliegues de la piel en las manos estaban desdibujados.

En la zona del hallazgo se realizaron, al menos, seis recorridos previos

Ante la principal incógnita donde fue hallado el cuerpo de Valeria, el Comandante de Bomberos de Cajicá, Rafael Leguizamón, en conversación con El Espectador, aseguró que, “como organismos de socorro, yo puedo garantizar que en el sitio donde apareció la menor se hicieron recorridos por tierra, en bote, inmersión de buzos, labores de gancho cuerda. En el lugar, se pasaron más de cinco o seis veces por ahí y no se habían obtenido resultados”.

Así mismo, destacó que por las condiciones de baja profundidad del río, si el cuerpo estuviese en la zona desde hace varios días, resulta altamente improbable que los integrantes de los equipos de emergencia no se hubieran percatado, pues los recorridos acuáticos y los aparatos especializados de búsqueda no emitieron alertas.

Ante los cuestionamientos de búsqueda hechos por la misma familia de la menor, en los que ponían de antesala que no se estaban llevando los procesos correctamente, el comandante Leguizamón señaló que, “Ya el día 16 y 17, por la disponibilidad de los equipos y la misma situación, se trasladó el PMU al CISAEC, pero se seguían atendiendo todas las llamadas que llegaban. Incluso, cada vez que la familia requería acompañamiento por información que les llegaba, se destinaba un equipo para hacer el acompañamiento”.

Adicionalmente, un punto clave, fue la notificación de la desaparición a los entes de socorro, la cual llegó tras cuatro horas, lo que sí pudo traer una afectación al proceso, “la idea en una situación de esas es actuar en forma inmediata. En la investigación también se está analizando cómo fue el reporte de la emergencia”, concluyó el comandante.

Fue el primer caso, con estas condiciones, en el municipio

Sobre las circunstancias, este es un caso que tomó por sorpresa a todo el municipio. Ya no se trata de situaciones comunes. El secretario de Seguridad y Convivencia, Wilson Halaby Nagui, señaló que “regularmente, no se han presentado desapariciones como este caso que nos comprometió por 19 días, que es el de Valeria. Que tengamos un desaparecido, que no se vuelva a saber nada de esa persona, pues no hemos tenido. Es la primera vez que tenemos este tipo de casos”.

