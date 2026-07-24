Caso Yulixa Toloza: piden emitir circular de Interpol contra presunto anestesiólogo

La defensa de Yulixa Toloza pidió acelerar la captura de alias “Leo” y avanzar en la judicialización de todos los implicados en el caso. Foto: Jonathan Bejarano

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El abogado de la familia de Yulixa Toloza, la mujer que murió tras un procedimiento estético en un centro ilegal y cuyo cuerpo dejaron abandonado en Apulo (Cundinamarca), pidió a la Fiscalía acelerar la judicialización y captura de Leodelvis Acosta Rodríguez, identificado en el proceso como alias de “Leo”.

Según el defensor, Juan Camilo Caicedo, tras conocerse su plena identidad, la Fiscalía debe tramitar de manera inmediata la orden de captura y activar las respectivas circulares de Interpol para facilitar su ubicación.

“La Fiscalía debe proceder inmediatamente con su judicialización. Se debe expedir la orden de captura y las circulares de Interpol. Él debe responder como presunto autor del homicidio doloso y la desaparición de la señora Yulixa”, aseguró Caicedo en conversación con El Espectador.

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De acuerdo con el escrito de acusación conocido dentro del proceso, Leodelvis Acosta Rodríguez habría participado en la intervención estética practicada a Yulixa Toloza en el establecimiento Beauty Láser M.L. y, según la investigación, habría hecho parte de las decisiones que se tomaron después de que la paciente entró en una crisis de salud.

El documento de la Fiscalía también señala que, una vez la mujer presentó complicaciones durante el procedimiento, fue trasladada en un vehículo junto con otros de los hoy investigados. Para la defensa, la prioridad ahora es lograr la ubicación del hombre, quien sería de nacionalidad cubana y permanece prófugo.

“Alias Leo es, al parecer, un ciudadano cubano. Si se encuentra en Venezuela, es factible solicitar su extradición a Colombia. En todo caso insistiremos en que responda ante la justicia, incluso si debe ser juzgado en ausencia”, explicó el abogado. Además de este caso, la familia espera que la Fiscalía continúe avanzando en la investigación contra los demás involucrados.

“La familia espera que la Fiscalía siga avanzando en la investigación integral del caso. Lo que se espera es la inmediata ubicación y judicialización de alias Leo, así como de las tres personas que permanecen detenidas en Venezuela”, añadió Caicedo.

Actualmente, en ese país permanecen bajo custodia María Fernanda Delgado, propietaria del centro estético; Edinson José Torres, quien administraba el establecimiento, y Eduardo David Ramos, señalado de participar en el procedimiento. La defensa espera que avance el trámite para que comparezcan ante la justicia colombiana.

Caicedo sostuvo que, desde el punto de vista penal, la investigación parece haber identificado a todos los presuntos responsables del caso. Sin embargo, aseguró que aún considera necesario establecer posibles responsabilidades administrativas.

“Por lo pronto pareciera que la cadena de responsables penales está completa. Pero administrativamente vemos una responsabilidad gravísima del Distrito de Bogotá, que se desentendió completamente del caso”, concluyó.

La muerte de Yulixa Toloza ocurrió luego de un procedimiento estético realizado en un establecimiento que, según las autoridades, operaba de manera ilegal. La investigación derivó en un proceso por presunto homicidio, ocultamiento de pruebas y desaparición forzada, además de la judicialización de varias personas que habrían participado en los hechos.

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