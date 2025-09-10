Casos de suicidio en Bogotá disminuyeron un 12,3%, según el Distrito

Disminuyen los casos en la ciudad. Foto: Pixabay

En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la Secretaría Distrital de Salud presentó el balance de los casos en la ciudad. Lo que, según indicaron, reflejo una alta disminución en comparativa con años anteriores.

Según los datos presentados por el Instituto Nacional de Medicina Legal:

En 2023 se registraron 439 casos.

En 2024 la cifra bajó a 363, lo que representa una reducción del 17,3 %.

Y este año, con corte al 30 de julio, se han reportado 185 muertes, un 12,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra es la más baja en los últimos cuatro años.

Ante el reporte, el secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, resaltó que, “este descenso evidencia que avanzar en la prevención es posible cuando se construyen respuestas integrales y se pone la salud mental en el centro de las prioridades públicas”.

¿Qué estrategias realiza el Distrito?

Para fortalecer el cuidado emocional de las personas en diferentes entornos, desde el Sector Salud han llevado a cabo, según indicaron, algunas acciones que combinan: la intervención directa, la educación para la salud, la articulación intersectorial y la presencia territorial.

Lo anterior, con el propósito de anticiparse a los riesgos, mitigar las afectaciones en salud mental y consolidar redes de apoyo comunitario, como por ejemplo:

Atención del riesgo individual y familiar mediante visitas domiciliarias a mujeres gestantes y familias con niñas y niños menores de cinco años. Así como el acompañamiento psicosocial a casos priorizados por duelo o conducta suicida.

En el entorno escolar, desarrollan intervenciones para fortalecer habilidades socioemocionales en estudiantes y fomentar vínculos afectivos y normas de cuidado en el núcleo familiar.

Espacios de sensibilización comunitaria sobre señales de alerta en salud mental, violencia, uso de tecnologías y trastornos emocionales, así como estrategias de prevención del suicidio y fortalecimiento de redes de apoyo barriales.

La Línea 106 continúa disponible las 24 horas como canal clave para brindar orientación, escucha y gestionar atención en salud mental.

Consolidaron la Red Distrital de Canales de Atención Psicosocial y Acceso a la Justicia, integrando apoyos desde sectores como Salud, Justicia y Protección social.

Si bien, las cifras tienen una tendencia positiva, las autoridades hacen una advertencia a no bajar la guardia. Un ejemplo, el caso de los hombres siguen siendo la población más impactada, con el 78% de las muertes por suicidio en 2024 y más del 80% de los casos corresponden a jóvenes y adultos.

Según estudio, las mujeres registran más casos de conducta suicida en Bogotá

Según el informe Salud mental de las mujeres en Bogotá: Diagnóstico de factores de riesgo y protectores, realizado por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), en Bogotá, las mujeres reportan más ideaciones suicidas en comparación con los hombres. En 2023 se registraron 16.479 casos de ideación suicida en total para la ciudad de Bogotá, de los cuales el 65 % correspondió a mujeres y el 35 % a hombres. La mayoría de los casos se concentraron en las localidades de Suba, Kennedy y Engativá, que presentaron los porcentajes más altos.

En cuanto a los intentos de suicidio, reportaron 5.971 casos, de los cuales el 64% fueron protagonizados por mujeres. Además, la franja de edad con el mayor número de casos es de 18 a 28 años, con un 42% de los casos. Hay más intentos de suicidio en mujeres jóvenes que en hombres jóvenes.

Inclusive, el 24% de los casos de conductas suicidas recaen en mujeres cabezas de hogar que viven solas. Además, el 87% de los casos se presentaron en personas que habitaban en viviendas de estratos de 2 y 3.

