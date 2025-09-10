Desde el Concejo advierten crisis de calidad de aire en Bogotá: avanza estrategia

Panorámica de Bogotá, 14 de enero. Secretaría de Ambiente de Bogotá. Foto: Secretaría de Ambiente

Durante un debate de control político, el concejal Óscar Bastidas Jacanamijoy, del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), alertó sobre la crisis de calidad del aire que enfrenta la ciudad y señaló que la problemática impacta negativamente la salud de la población.

En ese sentido, el cabildante indicó que, “en sectores como Kennedy, Bosa, Tunjuelito y Fontibón, las comunidades están pagando el precio más alto. La contaminación del aire es una crisis de salud pública y una profunda injusticia social”.

¿Cómo están los índices?

Según lo dio a conocer el concejal, la calidad del aire se mide con el Índice de Calidad del Aire (ICA) y los valores entre 0 y 50 son considerados “buenos”, de 51 a 100 “moderados”. Sin embargo, por encima de 100 se catalogan como peligrosos. Así mismo, en casos extremos, un ICA superior a 200 constituye una emergencia ambiental.

En el caso de Bogotá, según datos de Bastidas, en julio de este año, los valores se ubicaron entre 17 y 26. Sin embargo, en zonas industriales como Puente Aranda se superó los límites establecidos. Para agosto, el ICA subió a un promedio de 38, con picos de 40, sobre todo por incendios, polvo de obras e inversión térmica.

Sin embargo, lo más preocupante es que en estaciones como Carvajal–La Sevillana registró picos de 162 en PM10 y en Kennedy alcanzó 120 en PM2.5. La estación Móvil Fontibón reportó hasta 160 en PM10, superando los estándares permitidos.

El concejal denunció que “las autoridades no están actuando con la urgencia que la crisis demanda”. Pese a las estrategias que promociona la Secretaría de Ambiente, dice el cabildante, no han evitado los picos de contaminación. “Uno de los problemas más graves es la falta de representatividad en la Red de Monitoreo de Calidad del Aire”.

Y agrega: “entre enero de 2024 y abril de 2025, gran parte de las estaciones no alcanzaron el mínimo de 75% de datos válidos, lo que impidió realizar análisis consolidados. A ello se suma que estaciones claves como Carvajal, Jazmín, Usaquén, Tunal, Bolivia, San Cristóbal y MinAmbiente se encontraban fuera de operación o presentaban fallas para ciertos indicadores". Por todo esto, dijo Bastidas, interpondrá una queja disciplinaria ante la Personería contra la Secretaría Distrital de Ambiente.

De la mano, el concejal denunció que las autoridades no están actuando ante la situación y que las estrategias que se manejan no han evitado los picos de contaminación. Además, cuestionó la falta de programas de prevención y la tardía transición a una movilidad sostenible en la ciudad.

¿Qué estrategias maneja Bogotá para calidad de aire?

En el primer año de trabajo tras la adhesión a Breathe Cities, la capital ha priorizado varias estrategias para avanzar con su compromiso del Plan Aire 2030, orientadas, fundamentalmente, a reducir la contaminación del aire, mejorar la salud pública y mitigar el cambio climático.

¿Cuáles?

Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA): idea liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente, la cual busca reducir los impactos de la contaminación en zonas específicas de la ciudad. Según indicaron, la primera ZUMA está ubicada en Bosa–Apogeo.

Sistema de monitoreo de calidad del aire: adopción de instrumentos y microsensores que fortalecen la red de monitoreo, permitiendo contar con datos en tiempo real y tomar decisiones basadas en evidencia.

Transición limpia en transporte escolar: promoción de la movilidad activa (bicicleta y caminata) y de soluciones innovadoras de movilidad sostenible para niños y niñas, incluyendo la incorporación de buses escolares eléctricos para reducir su exposición al aire contaminado.

Prevención y monitoreo de incendios forestales: inclusión de mecanismos específicos en el Plan Aire 2030 para la ciudad.

Política Pública de Movilidad de Cero y Bajas Emisiones: en esta idea, la ciudad se prepara para socializar esta política y la hoja de ruta hacia 2040, orientada a la transición del parque automotor de la ciudad.

¿Cómo ayudar a mejorar la calidad del aire?

Promover el teletrabajo para evitar desplazamientos.

Para movilizarse, use medios alternativos no motorizados (caminar, bicicleta, entre otros).

Utilice transporte público o comparta el vehículo particular y mantenga al día la revisión técnico-mecánica.

Evite el uso de aerosoles (pinturas, ambientadores, entre otros).

No queme basuras o materiales como carbón o madera, no arroje colillas de cigarrillo al suelo, ni vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible y no use pólvora.

